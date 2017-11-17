Бишкек: Маршрутка столкнулась с машиной, пострадали 12 человек

Микроавтобус «Мерседес» столкнулся с легковым автомобилем на пересечении улиц Гагарина и Юдахина. По данным Центра экстренной медицины Бишкека, пострадали 12 человек.

Авария произошла примерно в 14:30 на пересечении улиц Гагарина и Юдахина.

По данным пресс-службы патрульной милиции, водитель микроавтобуса не успел затормозить перед легковым автомобилем, который резко затормозил, чтобы пропустить пешехода на переходе.

Водитель маршрутки попытался избежать столкновения и объехать остановившуюся перед ним машину. Для этого он выехал на встречную полосу, но врезался в машину, которая ехала навстречу.

В Центре экстренной медицины Бишкека сообщили, что в аварии пострадали 12 человек, тяжелых травм у пассажиров нет.

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