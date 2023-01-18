Депутат Жаныбек Абиров на заседании парламента 18 января заявил, что властям нужно дать реакцию на аварию, в результате которой умерла курсантка академии МВД Айза Улан.

«В Бишкеке 9 января сбили Айзу Улан. Она умерла. Сейчас парень, сбивший ее, сбежал, спрятался. Его задержали. А Свердловский райсуд [Бишкека] освободил его под домашний арест. На мой взгляд, это неправильно. Нужно помочь и дать реакцию на это. Семья девушки оплакивает ее. А тот парень сидит дома. Он не осознал ничего. Судья Исаева освободила его», — сказал нардеп.

Кроме того, 17 января семья погибшей обратилась к президенту Садыру Жапарову, чтобы не допустить судебный произвол.

«По существующему законодательству есть достаточные обстоятельства для избрания меры пречесения в виде заключения в органы следственной изоляции, однако представитель закона пренебрегла нормами права и справедливостью в целом. Следует отметить, что это не первый случай, когда Исаева действует неправомерно. Мы просим не дать случиться судебному прецеденту еще раз», — сказали родственники погибшей.

Они заявили, что оценивают случившееся как «судебный беспредел» и просят президента взять это дело под личный контроль.

«Айза получила образование в США, Италии, а на момент трагедии являлась студенткой Академии МВД и мечтала бороться с преступностью и несправедливостью в стране, однако в 24 года по вине безответственного водителя не успела воплотить свою мечту в реальность. Родные Айзы просят помощи у вас, уважаемый Садыр Нургожоевич! Просим привлечь к справедливой ответственности виновного в смерти Айзы, а также пересмотреть кандидатуру следственного судьи Исаевой Айзады за вынесение несправедливого решения», — подчеркнули родные погибшей.

Авария, в которой погибла девушка, произошла в Бишкеке 9 января. Водитель насмерть сбил 24-летнюю курсантку академии МВД, когда та переходила дорогу. После наезда мужчина скрылся с места происшествия и три дня скрывался от милиции, однако благодаря камерам видеонаблюдения его задержали.

Позже в суде сообщили, что отпустили подозреваемого под домашний арест, потому что мужчина представил медицинские документы о том, что у него заболевание почек пятой стадии, хроническая почечная недостаточность и он находится на хроническом программном гемодиализе с 2016 года.

«Указанные заболевания входят в перечень тяжелых заболеваний и препятствуют содержанию под стражей», — сообщили в суде.