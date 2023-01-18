Кабинет министров купил суперкомпьютер от всемирно известной компании NVIDIA, которая занимается разработкой программного обеспечения и графических процессоров. Рядовой пользователь компьютера может знать эту компанию по видеокартам.

По информации Кабмина, суперкомпьютера от NVIDIA купили по программе развития государственного языка. Планируется, что суперкомпьютер будут использовать Национальная комиссия по госязыку и компания «Улут Софт» по проекту «внедрения искусственного интеллекта, обрабатывающего информацию на кыргызском языке».

«В дальнейшем искусственный интеллект позволит преобразовывать текст в речь, речь в текст, анализировать и составлять тексты. Данные программы можно будет использовать в научно-образовательной сфере, стенографировании, в сфере массовых коммуникаций», — говорится в сообщении Кабмина.

На презентации суперкомпьютера замглавы Кабмина Эдиль Байсалов сказал, что этот проект «имеет важное стратегическое значение для страны», а также «для сохранения и продвижения кыргызского языка». Он добавил, что решение купить суперкомпьютер принял президент Садыр Жапаров.

«Мы должны сделать так, чтобы по-кыргызски заговорили и разные технологические помощники. Это важно для всех нас, но особенно для лиц с ограниченными возможностями. Суперкомпьютер должен работать 24 часа в сутки в интересах отечественной науки и экономики. Оборудование могут использовать государственные учреждения, учебные заведения и заинтересованные стороны», — сказал Байсалов.

Так что же купил Кабмин?

В Кабмине не сообщили подробных технических характеристик суперкомпьютера NVIDIA и не сообщили его стоимость. Единственное, чем успел похвастаться Байсалов, так это то, что мощность суперкомпьютера составляет 1 петафлопс.

Однако, проверив слова Байсалова, можно сделать вывод, что Кабмин приобрел суперкомпьютер NVIDIA DGX-1. В самой компании говорят, что их продукт — «самая быстрая комплексная система для задач глубокого обучения».

Система, по словам компании, создана для обеспечения высокой пропускной способности для максимизации производительности тренировки нейронных сетей. Кроме этого в NVIDIA утверждают, что их продукт «обеспечивает более высокую производительность, чем другие подобные системы на рынке».

Примерная стоимость суперкомпьютера NVIDIA DGX-1, согласно данным из открытых источников, — $149 тысяч.

1 петафлопс это много или мало?

Для понимания: 1 петафлопс равен 1024 терафлопс — это значит, что компьютер способен выполнять 1 квадриллион операций в секунду. В качестве сравнения можно привести игровые консоли последнего поколения компании Microsoft — Xbox series X. По заявлениям самой компании, консоль выдает мощность в 12 терафлопс.