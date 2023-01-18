Проживающую в павильоне семью с четырьмя несовершеннолетними детьми доставили в кризисный центр на базе SOS-Детской деревни. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным муниципалитета, семья жила в павильоне, где не было условий для воспитания и содержания детей.

«В связи с предупреждением МЧС об аномальных холодах на территории Кыргызской Республики в целях защиты прав и интересов несовершеннолетних детей 11 января сотрудники ОПСД совместно ИДД УВД Октябрьского района выехали в 18:00 часов с целью изъятия детей», — рассказали в ведомстве.

Однако по их информации, отец семейства — гражданин Кызайбаев А.М — оказал сопротивление.Его доставили в РОВД. Мать с четырьмя детьми отвезли в кризисный Центр временного пребывание для женщин с детьми на базе SOS-Детской деревни.

Ранее к СМИ обратились местные жители, которые рассказали, что на улице Белорусская семья с детьми живет в киоске в 20-градусные морозы.

«Глава семейства смастерил там печку, топят чем попало: ветками, ветошью, старыми стройматериалами. Никаких удобств там нет. Непонятно, куда они справляют нужду и как принимают душ. Дети не посещают школу. Возможно, что и документов у них нет. Сейчас на улице 20-градусный мороз! Они же могут там замерзнуть все! Либо сгореть!» — рассказали они.

С 11 января в Кыргызстане началось аномальное похолодание. В Бишкеке температура воздуха максимально опускалась до -25 градусов. Из-за этого местные власти открыли в городе пункты обогрева, а также временные приюты для бездомных.