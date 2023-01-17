Умер известный певец, исполнитель популярной песни «Мөлмөлүм», заслуженный артист Кыргызской Республики Малик Аликеев. Ему было 54 года.

Известно, что Аликеев умер из-за продолжительной болезни. Он перенес несколько операций. В 2020 году в соцсетях было распространено видео, на котором Аликеев из-за болезни поёт сидя в постели. Уже тогда ценители его творчества начали беспокоиться о его здоровье.

Артиста похоронят в родном селе Копуро-Базар в Таласской области. Похороны состоятся 19 января.

Кроме «Мөлмөлүм», Аликеев известен песнями как «Сардал кыз», «Арзыкан», «Таласым», «Жалжалым». Певец всю свою жизнь посвятил кыргызской культуре.