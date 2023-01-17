Один из милиционеров обвинял 64-летнюю правозащитницу в том, что она якобы была пьяна и материла его. При этом на видео, снятом журналистами, не было подтверждения, что правозащитница использует нецензурные слова.

Милиционеры толкнули женщину, и она упала. После чего правозащитницу поволокли по земле и посадили в милицейскую машину. Сначала Абдирасулову хотели отвезти на медосвидетельствование, но затем привезли в отделение милиции. Там в отношении Абдирасуловой составили административный протокол за неповиновение сотрудникам милиции и отпустили.

Сама правозащитника говорила, что не участвовала в акции, никого не зазывала и не держала в руках плакатов. Также она рассказала, что за день до задержания с ней провёл «беседу» сотрудник ГУВД Бишкека Шумкар Сулайманов. Тогда он попросил её не выходить на митинг 15 ноября, так как «получил задание задержать» женщину там. Он также попросил Абдирасулову писать поменьше в Фейсбуке, чтобы третьи силы не воспользовались этим.

Первомайский райсуд Бишкека 25 ноября 2022 года оштрафовал правозащитницу Азизу Абдирасулову на 3 тысячи сомов по делу о ее неповиновении сотрудникам милиции.