С 17 января ряд школ в Джалал-Абадской, Таласской и Чуйской областях перешли на онлайн-обучение, еще более десятка детских садов временно закрыли. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образование и науки.

Обучаться онлайн временно будут ученики всех государственных школ Джалал-Абада, Кок-Жангака и шесть школ Таш-Кумыра, расположенных в Джалал-Абадской области. Также на дистанционное обучение перевели 11 школ Жайылского района Чуйской области и одну школу Бакай-Атинского района Таласской области.

Временно закрыты три детских сада в Таш-Кумыре, пять — в Жайылской районе, два — в Кара-Коле и один детсад в Бакай-Атинском районе.

Причиной такого решения стало предписание органов санитарно-эпидемиологического надзора.

9 января зимние каникулы школьников продлили с 11 по 16 января из-за аномальных морозов.

17 января 21 школа Ат-Башинского района Нарынской области перешла на онлайн-обучение из-за сильных морозов. Также удаленно учатся школьники Майлуу-Суу из-за введенного в городе режима чрезвычайной ситуации после аварии на водоканале.

А в Минздраве между тем сообщили об очередном росте заболеваемости ОРВИ и гриппа. С 9 по 15 января, по информации ведомства, зарегистрировали более 8,3 тысяч случаев заражения ОРВИ и гриппа.

«Человек, переболевший острой респираторной вирусной инфекцией при несоблюдении простых профилактических правил может заразиться другими видами ОРВИ, в связи с чем, необходимо: соблюдение масочного режима и физического дистанцирования», — напомнили медики.

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