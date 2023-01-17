Пользователи соцсетей раскритиковали кыргызстанку Алтынай Ботоярову за её наряд на конкурсе красоты «Мисс Вселенная». Она вышла на сцену в белой накидке с изображением девушки, на теле которой изображены красные ладони. Одна из ладоней находится на шее, а другая закрыла девушке рот. Так Алтынай показала, что выступает против насилия в отношении женщин.

Скриншот наряда Алтынай Ботояровой из её Instagram-страницы

Это выступление вызвало бурные обсуждения в соцсетях и многие кыргызстанцы стали критиковать девушку. Они посчитали, что девушка не должна «выносить сор из избы», рассказывая о проблемах насилия в отношении женщин в Кыргызстане. Основным аргументом служило то, что такое выступление «портит имидж Кыргызстана» и наносит урон «престижу страны».

«Да, ваша критика верна, девушек в Кыргызстане ценят и уважают. Мы — великий народ, у которого была Курманжан Датка. Я принимаю критику и извиняюсь, если платье, которое я надела, вас разозлило.

Конечно, я хотела донести другую мысль, но мне всего 18 лет. Из-за своего юного возраста, я, возможно, не смогла донести свою мысль», — написала Алтынай в своём Instagram.

Более того, девушка удалила предыдущий пост в Instagram, в котором продемонстрировала своё выступление в наряде против насилия в отношении женщин.

Что не так с критикой в отношении девушки?

«Не выноси сор из избы» — это старая пословица, которая означает, что разногласия надо решать в своей семье (или в данном случае в своём государстве) и не выносить на всеобщее обозрение. В целом такая якобы забота об имидже страны приводит лишь к усилению культуры замалчиванию проблем.

Культура замалчивания, culture of silence (или заговор молчания, conspiracy of silence) — это консенсус группы не рассказывать о той или иной проблеме или отказ признавать это проблемой.

Это приводит к тому, что преступления совершаются годами и никто не может прервать этот круг насилия. Культура замалчивания в вопросах насилия в отношении женщин приводит в виктимблеймингу — переносу вины на жертву.

К самым ярким примерам, когда была нарушена культура замалчивания, относится движение #metoo.

Когда New York Times опубликовала расследование о сексуальных преступлениях Харви Вайнштейна, весь мир был потрясен. Многие пытались понять, почему Голливуд молчал на протяжении 30 лет.

Причин для этого было много — влиятельность самого Харви Вайнштейна, против которого никто не стал бы выступать, недостаточное внимание к сексуальным домогательствам и насилию со стороны полиции, страх и стыд самих пострадавших женщин.

Все эти явления есть и в Кыргызстане. Сейчас женщины в Кыргызстане, которые подвергаются систематическому насилию, редко или практически никогда не обращаются за помощью к родным, а тем более к правоохранительным органам.

Основная причина состоит в существующей в обществе стигме в отношении женщин, подвергшихся насилию, которые перед страхом публичного осмеяния и осуждения, замалчивают проблемы внутри семьи.Но важно понять, что скрытность в итоге приводит лишь к трагическим последствиям. Если, например, речь идет о семейном насилии, то девушку может просто убить партнер и никто его не остановит — ведь никто не знает о насилии в семье.

Наоборот, огласка преступлений, связанных с насилием, может спасти пострадавших от насилия и усилить нетерпимость общества к такому поведению.

Сейчас же общество терпимо к насилию в отношении женщин.

Например, зачастую, милиционеры безразличны к преступлениям против женщин. Они закрывают глаза на похищения девочек, и просят жену простить насильника и продолжать жить с ним.

«Пострадавшие от насилия не обращаются в правоохранительные органы из-за того, что милиционеры игнорируют свои обязанности в области реагирования на семейное и сексуальное насилие, — говорит директриса кризисного центра «Сезим» Бюбюсара Рыскулова. Дела закрывают из-за необеспечения следователями прав потерпевших на стадии предварительного разбирательства. Только немногие случаи получают огласку, и еще реже дело доходит до суда».

По её словам, даже если уголовные дела возбуждают, они длятся по много лет, а в процессе их рассмотрения нарушаются права пострадавших.

«Женщины и девочки сталкиваются с целым рядом барьеров на пути реализации своих прав – дискриминация, преследования. Грубо нарушаются следственные процедуры, умышленно затягиваются судебные процессы. Об этом свидетельствуют уголовные дела, которые на протяжении нескольких лет находятся в производстве кризисного центра», – заявила директриса.

Масштабы насилия в отношении женщин в Кыргызстане

В последние годы в Кыргызстане фиксируются более десяти тысяч случаев семейного насилия.

В МВД сообщали, что за 2021 год в Кыргызстане зарегистрировали больше 10 тысяч случаев домашнего насилия. В 2022 году, за первые 5 месяцев 2022 года было зарегистрировано около 4 тысяч случаев насилия в семье.

При этом, правозащитники считают, что масштабы преступлений в отношении женщин сильно отличаются от данных, сообщаемых правоохранительными органами. Это происходит в том числе из-за культуры замалчивания.

Кроме того, что число случаев семейного насилия постоянно растет, несвоевременная и неадекватная реакция правоохранительных органов на них приводит к убийствам женщин.Убийства женщин, совершенные партнером, называются фемицидом.

Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства.

Фемицид возникает из идеи превосходства мужчины над женщиной — например, убежденности в наличии права собственности на нее. Зачастую фемицид возникает, когда мужчина заставляет женщину соответствовать стереотипным гендерным ролям — женщина должна выглядеть и вести себя так, как считает мужчина.

К основным критериям фемицида относят убийства, совершенные на почве идеи о второсортности женщин, ревности, культурных правил («женщина должна-не должна»), отказа от интимных отношений и брака, похищения для принудительного брака, во время попытки уйти из каких-либо отношений с мужчиной и других подобных причин.

В среднем в Кыргызстане совершается как минимум от 20-25 фемицидов в год. Это значит, что 20-25 женщин были убиты партнерами, мужьями, сожителями или знакомыми мужчинами.

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Редактура: Анна Капушенко.