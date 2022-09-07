Женщина, пострадавшая от семейного насилия, продолжавшееся 11 лет, пожаловалась, что сотрудники правоохранительных органов не исполняют свои обязанности. Об этом она сообщила на пресс-конференции в агентстве «Кабар».

Пострадавшую на конференцию привела директриса кризисного центра «Сезим» Бюбюсара Рыскулова. Она попросила журналистов задавать вопросы громче, поскольку одно ухо потерпевшей из-за нанесенных ей ударов не слышит, а второе – лишь немного.

Насилие на протяжении 11 лет

Пострадавшая рассказала, что состояла с мужем в гражданском браке с 2011 года и все это время муж оказывал на нее психологическое и физическое насилие.

По словам женщины, первый случай насилия был спустя пять месяцев совместного проживания, когда она была на четвертом месяце беременности – сейчас у нее трое детей.

«Врачи после избиения поставили диагноз “Замершая беременность” и провели вакуумный аборт. Тогда свекровь и родственники мужа убедили меня, что это первый и последний раз. Однако насилие не прекратилось. Он избивал меня и детей. Когда я уезжала из дома, если дети плакали, душил их подушкой. Сейчас дети также пребывают в тяжелом психологическом состоянии, голос отца заставляет дочек писаться. Им диагностирован энурез, сын также очень боится отца», – рассказала потерпевшая.

По словам пострадавшей, муж избивает ее настолько, что она не может сама добраться до туалета. Она рассказала, что когда соседи вмешиваются, он отвечает, что это семейные дела.

Директриса кризисного центра «Сезим» Бюбюсара Рыскулова рассказала, что сейчас центр опекает пострадавшую и ее детей. По ее словам, женщина уже два раза обращалась в центр, но муж забирал ее путем угроз.

«В крайний раз в центр позвонили дочери потерпевшей с просьбой помочь их матери, которую отец запер дома и избивал. До этого он также вывозил семью в горы и говорил, что совершит коллективный суицид, приковывал и издевался над детьми», – рассказала Рыскулова.

Бездействие правоохранительных органов

Рыскулова сообщила, что они обратились в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело в отношении мужа по статье «Истязание», однако в суде вынесли приговор по статье «Причинение легкого вреда здоровью», по которому мужчина должен выплатить 50 тысяч сомов государству.

«Мы считаем, что это несправедливое и слишком легкое наказание. Ему назначили только общественные работы, но он поручил это другому. Вот они наши неработающие законы! Прокурор возбудил дело по статье “Причинение легкого вреда здоровью”, а не по статье “Истязание”», – пожаловалась Рыскулова на действия прокурора Аламединского района Чуйской области.

По ее словам, в суде мужчина вину не признает, говоря, что у женщины и до этого были проблемы со слухом.

Рыскулова попросила власти оказать помощь женщине, чтобы суд вынес справедливый приговор. Она попросила помочь пострадавшим от семейного насилия в борьбе с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей сотрудниками правоохранительных органов в делах, связанных с насилием в отношении женщин и девочек.

«Пострадавшие от насилия не обращаются в правоохранительные органы из-за того, что милиционеры игнорируют свои обязанности в области реагирования на семейное и сексуальное насилие. Дела закрывают из-за необеспечения следователями прав потерпевших на стадии предварительного разбирательства. Только немногие случаи получают огласку, и еще реже дело доходит до суда», — заявила правозащитница.

Она отметила, что даже если уголовные дела возбуждают, они длятся по много лет, а в процессе их рассмотрения нарушаются права пострадавших.

«Женщины и девочки сталкиваются с целым рядом барьеров на пути реализации своих прав – дискриминация, преследования. Грубо нарушаются следственные процедуры, умышленно затягиваются судебные процессы. Об этом свидетельствуют уголовные дела, которые на протяжении нескольких лет находятся в производстве кризисного центра», – заявила директриса.

Семейное насилие и фемицид

В 2021 году в Глобальном индексе мира и безопасности женщин (WPS) Кыргызстан был признан самой безопасной страной для женщин в Центральной Азии, заняв 97 место.

Международная правозащитная организация Amnesty International отмечала, что домашнее насилие в Кыргызстане в 2021 году носило «повсеместный характер». В отчете организации говорилось, что пострадавшие неохотно обращались в милицию, потому что находились в экономической зависимости от агрессоров и боялись стигматизации в обществе.

В МВД сообщали, что за 2021 год в Кыргызстане зарегистрировали больше 10 тысяч случаев домашнего насилия.

Систематическое семейное насилие приводит к убийству женщин их мужьями, сожителями или бывшими партнерами. Такие убийства называются фемицидом.

Если вы столкнулись с насилием со стороны своего партнера, то вы можете обратиться за помощью в кризисные центры страны.

Адреса кризисных центров:

Кризисный Центр «Шанс»: г. Бишкек, Пр.Чуй, 207, к.509, 0 709 710 320;

Кризисный центр «Сезим»: г.Бишкек, ул.Табышалиева, 3, 0 312 512 640;

ОО «Энсан — Диамонд»: г. Ош, ул. Ленина, 205/105, 0 772 328 960, 0 322 222 965;

Кризисный Центр «Акылкарачач» при ОО «Эне назары»: Ошская область, Алайский р-н , с. Гульча, ул. Набережная, д. 1, 0 555 281 423, 0 776 281 423;

Кризисный Центр «Аруулан»: г. Ош, ул. Ленина, 205, 0 776 380 777, 0 322 255 608;

Кризисный Центр «Ак журок»: г. Ош, ул. Ленина 205, 0 550 231 329, 0 322 245 976;

ОО Кризисный Центр «Мээрбан»: г. Ош, ул. Ленина, 312/23, 0 773 843 461;

НПО Кризисный Центр «Тендеш»: г. Нарын, ул. Кыргыза, 31/3, 0 700 257 890, 0 352 250 270;

Кризисный Центр «Маана» при ОФЦЖИ «Аялзат»; г. Талас, ул. Тагайбаева, 274/2, 0 557 484 713, 0 342 255 885;

Кризисный Центр «Жаныл Мырза» при ОФ «Омур Булагы»: г. Баткен, ул. Сыдыкова, 3, 0 777 393 077;

Кризисный Центр «Каниет»: г. Джалал-Абад, ул. Б. Осмонова, 113, 0 372 255 084;

ОО «Аялзат — развитие женских инициатив»: г.Каракол, ул. Абдрахманова, 105-14 , 0 392 251 091, 0 553 835 717;

Кризисный центр «Алтынай»: Чолпон-Ата, 0 709 694 550;

Кризисный центр «Мээрман»: Каракол, 0 706 383 637;

Центр помощи и реабилитации женщин «Химая»: Каракол, 0 702 223 535 — горячая линия, 0 551 733 390.

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