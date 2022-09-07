Депутат Жогорку Кенеша Ырысбек Атажанов предложил ввести смертную казнь за педофилию. Об этом он заявил 7 сентября на заседании парламента.

Нардеп напомнил о жестоком убийстве 14-летней девочки в Кадамжайском районе Баткенской области. Он предложил пригласить представителей правоохранительных органов, чтобы заслушать информацию по этому делу.

Атажанов подчеркнул, что необходимо принимать меры по предотвращению таких преступлений.

«Нужно менять законы. Хорошо было бы ввести смертную казнь в отношении педофилов», – подчеркнул он.

Депутата поддержали его коллеги, среди которых есть Чолпон Султанбекова, Алишер Козуев, Тазабек Икрамов, Кундузбек Сулайманов, Нуржигит Кадырбеков, Адахан Мадумаров и другие. Однако парламентарий Марлен Маматалиев напомнил, что смертная казнь противоречит Конституции.

Между тем на фоне информации об убийстве 14-летней девочки, на сайте Change.org пользователи создали петицию о введении смертной казни в отношении педофилов.

Убийство 14-летней девочки в Кадамжае

4 сентября на автодороге Ош — Раззаков внутри селеотводного тоннеля в селе Ноогардан нашли тело неизвестной девочки. По данным УВД Баткенской области, руки девочки были завязаны сзади, а на шее были следы удушения веревкой.

Милиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство» и назначила судмедэкспертизу. По подозрению в убийстве 5 сентября задержали троих жителей Кадамжайского района 1995, 1997 и 1998 года рождения. Их водворили в ИВС.

Кроме этого известно, что задержанных подозревают и в изнасиловании девочки.

На дело об убийстве 14-летней девочки отреагировал президент Садыр Жапаров и взял это под личный контроль. Он отметил, что кыргызский народ «издревле хорошо относился к женщинам и девочкам».

Генеральный прокурор Курманкул Зулушев также подчеркнул, что дело находится и под его личным контролем. Вместе с тем он отметил, что правильное воспитание ребенка является задачей каждого родителя.