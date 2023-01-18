Депутат парламента Нуржигит Кадырбеков на заседании парламента 18 января предложил создать комиссию по ситуации в Майлуу-Суу, где из-за аварии население города осталось без отопления и горячей воды в морозы.

Также парламентарий предложил жителям Майлуу-Суу списать счета за оплату воды и отопления в период режима ЧС, который ввели в городе.

«Надо создать комиссию, депутатскую или межведомственную. Посчитать ущерб, можно ли было принять меры, и не доводить до такой ситуации. Где гарантии, что ситуация не повторится в каком-нибудь другом городе или селе», — сказал Кадырбеков.

Между тем в МЧС 18 января отчитались, что в Майлуу-Суу вернули тепло в 80% многоэтажных домов. Кроме того, сотрудники «Кыргызнефтегаза» разморозили систему пресной воды с помощью спецоборудования и вернули горячую воду для 807 абонентов. Всего абонентов 1 234.

По данным МЧС, для восстановления отопления и горячей воды задействованы 170 человек и 27 машин.

Город Майлуу-Суу Джалал-Абадской области остался без отопления и воды 13 января. После этого там ввели режим ЧС. В ведомстве объяснили, что из-за холодов прервалась подача чистой воды населению и из-за этого в резервуаре с пресной водой замерзли трубы и резко упало давление воды. Без воды и тепла в городе остались 1800 домов.

Авария случилась в период сильного похолодания по всему Кыргызстану. В Джалал-Абадской области температура по ночам опускалась до -20°С.

16 января Министерство образования приняло решение из-за введенного режима ЧС перевести все школы в городе на онлайн-обучение до стабилизации ситуации.

В тот же день жители Майлуу-Суу вышли на митинг и обратились к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. Они пожаловались на то, что губернатор в интервью гостелеканалам распространял ложную информацию о том, что 70% жителей вернули отопление.