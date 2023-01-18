По факту смерти семилетней девочки в больнице Жайылского района возбудили уголовное дело по статье «Неоказании помощи». Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

«В данное время по делу назначены все соответствующие экспертизы, также проверяются все обстоятельства происшествия, по результатам следствия сообщим дополнительно», — сказали в милиции.

Вечером 14 января в реанимацию больницы Жайылского района поступила семилетняя девочка с предварительным диагнозом «бронхопневмония, дыхательная недостаточность, сепсис, септический шок, впервые выявленный сахарный диабет». Несмотря на интенсивную терапию, девочка умерла утром 15 января.

Главврач жайылской больницы Айнура Имашева рассказала журналистам, что погибшая девочка поступила к ним с истощением и обезвоживанием в крайне тяжелом состоянии и весила всего 12 килограммов.

Родители девочки возмутились словами Имашевой и сказали, что девочка родилась недоношенной и здоровье у нее было слабое. По их словам, у них было достаточно одежды и еды.

Глава Жайылского района Торогелди Туркбаев подтвердил, что условия жизни семьи удовлетворительные.

«Родители погибшей уехали на заработки в Россию 28 октября 2022 года. Старшая дочь — совершеннолетняя, она и дядя детей по материнской линии смотрели за младшими детьми, пока родители были на заработках. Узнав, что дочь болеет, они вылетели в Кыргызстан. Отец прилетел 15 января, а мать — 16 января. Сейчас они находятся рядом с детьми», — сказали в районной администрации.