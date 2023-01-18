Энергетики впредь будут информировать абонентов о возможных отключениях электричества. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

Отмечается, что в связи с сильными морозами значительно возросло потребление электроэнергии, которая приводит «к чрезмерной нагрузке на электросетевое оборудование».

«Во избежание крупных аварий и выхода из строя энергооборудований производятся разгрузочные мероприятия. Ранее не представлялось возможным сообщать в каком районе и в какое время будет высокое потребление электроэнергии. Однако проанализировав отключения, связанные с перегрузами за последние сутки, можно определить на каких участках ожидаются перегрузы и кратковременные отключения», — говорится в сообщении.

До заявления НЭСК депутат парламента Дастан Бекешев обратился к Кабмину с просьбой предоставить гражданам график отключения электричества. Он отметил, что это было бы удобно.

«Отключают повсеместно и по часам. Если раньше это называлось веерными отключениями, то сейчас называют регуляторными мерами. Я понимаю, энергетический кризис и старое оборудование. Но надо же составить график и объявить населению. Люди же должны подготовиться к этому», — сказал нардеп.

Отключения электричества в морозы

С наступлением аномальных холодов с начала января в разных частях Кыргызстана то и дело случались перебои с электричеством. Граждане жалуются на то, что света нет по нескольку часов, а то и целый день.

Власти же свою очередь говорят, что с наступлением аномальных холодов не вводили веерные отключения, а отсутствие электричества по нескольку часов называют «регулировочными отключениями». Ранее энергетики уже предупреждали граждан, что в ближайшие дни возможно будут отключать электричество, чтобы сберечь оборудование от перегревов и выхода из строя.

Энергетики отмечают, что в нынешние морозы кыргызстанцы бьют все максимальные рекорды по потреблению электроэнергии. По их данным, суточное потребление в некоторые дни доходило до 76,4 кВт.ч.