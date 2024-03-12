В «Национальной электрической сети Кыргызстана» (НЭСК) предупредили о возможных «разгрузочных мероприятиях» из-за ожидаемого понижения температуры. Об этом НЭСК сообщили 12 марта.

Отмечается, что сейчас энергетики усиливают контроль за работой электросетей в связи с объявленным штормовым предупреждением. Ранее синоптики предупредили, что в Кыргызстане 13-15 марта ожидается резкое похолодание.



«Низкие температуры воздуха влекут за собой рост энергопотребления, чрезмерный рост потребления электроэнергии может привести к большим нагрузкам на электросетевое оборудование и применению регулировочных и разгрузочных мероприятий во избежание нештатных ситуаций, особенно в часы максимальных нагрузок», — предупредили в НЭСК.

Также энергетики призвали кыргызстанцев не включать одновременно несколько энергоемких электроприборов и экономно потреблять электричество.

В НЭСК отметили, что энергетики усиливают контроль за работой энергообъектов, на случай внештатных ситуаций подготовлен аварийно-ремонтный запас с отработкой схемы оперативного устранения.

«Регулировочными мероприятиями» власти называют отключения электричества по всей стране на час и больше в утреннее и вечернее время суток из-за снижения мощности энергосистемы страны. Власти ввели ограничения 5 марта. Связано это было с началом реконструкции гидроагрегатов на Токтогульской и Уч-Курганской ГЭС.

С 8 марта «регулировочные мероприятия» приостановили в связи с тем, что значительно снизилось потребление электричества населением из-за потепления погоды.



По словам президента Садыра Жапарова введение ограничений было необходимой мерой, потому что на Токтогульской и Уч-Курганской ГЭС ни разу не проводился капитальный ремонт. Глава государства сказал, что ограничения следует воспринимать как подготовку к предстоящему осенне-зимнему сезону.

Фото на главной: Гулжан Турдубаева / RFE/RL