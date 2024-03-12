Желание властей Кыргызстана скрыть личные данные подсанкционных инвесторов вступает в неравный бой со тщеславием. Итогом становятся стыдливые видео, где российские бизнесмены, пострадавшие от местных жуликов, благодарят президента Жапарова и главу ГКНБ Ташиева, пряча свои фамилии, но не пряча лиц. «Клооп» рассказывает об одном из таких случаев.

26 февраля деловое издание Tazabek опубликовало странное видео, где «российский инвестор Екатерина Анатольевна» благодарит «Садыра Нургожоевича и Камчыбека Кыдырашевича» за возврат украденных инвестиций. По словам дамы, она вложила в строительство отеля на Иссык-Куле более $14 млн, но партнеры ее кинули, а «криминал» угрожал и не давал въехать в Кыргызстан. Теперь кидал привлекли к ответственности и вернули ей деньги.

Фамилию Екатерины Анатольевны и имена ее партнеров ни она сама, ни авторы новости не называют. Но дама упоминает отель «Новел» на Иссык-Куле, о нелегкой судьбе которого ГКНБ уже рассказывал. По данным ведомства, в 2018 году гражданин России с инициалами Р. Д. А. по договору о стратегическом партнерстве с ОсОО «Айсео» вложил деньги в строительство коттеджного городка. Но владельцы «Айсео», пользуясь криминальными связями с покойным ныне вором в законе Камчы Кольбаевым, отжали у Р. Д. А. деньги и имущество.

Кто такой Р. Д. А. и причем тут Екатерина Анатольевна, было непонятно. Но, изучив данные «Айсео», мы обнаружили, что в январе 2024 года эта компания, принадлежавшая бизнесмену Бакыту Османкулову, была перерегистрирована на имя Ребуса Дмитрия Александровича. Судя по инициалам, это и есть тот самый гражданин России Р. Д. А., о котором сообщала спецслужба. Кроме того, в январе у господина Ребуса появилась доля в компании по производству драгметаллов «Баатыр Голд». Этой компанией тоже ранее владел Бакыт Османкулов, которого в декабре 2023 года задержал ГКНБ за вымогательство денег у российского инвестора. Соучредителем «Баатыр Голд» вместе с Османкуловым была Екатерина Ребус.

Чтобы окончательно убедиться, что перед нами та самая Екатерина Анатольевна, «Клооп» нашел ее в соцсетях и узнал: в Самарской области она владеет салоном красоты beauty.rebus и стоматологией. И да, ее фамилия Ребус.

Зачем же честным российским инвесторам, добившимся справедливости при поддержке первых лиц Кыргызстана, скрывать свои фамилии? По всей вероятности, дело в том, что Дмитрий Ребус находится под санкциями Украины. А российская компания «ВМК» Дмитрия Ребуса, по данным издания «Медуза», находится под санкциями США. «ВМК» – ведущий поставщик электронных компонентов, в основном американских компаний, для госкорпорации «Ростех», чьи предприятия производят вооружения и военную технику. Санкции на Ребуса Украина как раз поэтому и наложила: компания поставляет компоненты для нужд российской армии.

Это уже не первая публичная благодарность анонимных российских инвесторов в адрес нынешних кыргызских властей. В сентябре 2023 года неназванный представитель инвестора из России благодарил сотрудников Генпрокуратуры Кыргызстана за возврат его денег, украденных в банке «Керемет». Похитить их сотрудникам банка помогал замначальника управления ГКНБ, а когда в ходе следствия часть этих денег оказалась в Генпрокуратуре, один из ее сотрудников присвоил их и возможно проиграл их в казино. Ведомство в свою очередь отрицало присвоение и растрату денег своим сотрудником.

Судя по информации об этом деле, которая периодически просачивалась в СМИ, эти таинственные инвесторы также связаны со схемами обхода санкций. По данным судебных органов похищенные деньги принадлежали гонконгской компании «Covart Energy Limited» российского бизнесмена Даниэля Розенберга. Которые он получил у бразильской компании за нефтепродукты. В декабре 2023 года США ввели санкции против нее.

Имя инвестора Генпрокуратура при передаче денег, как и в случае с Ребусом, не называет. В общем, конспирация тщеславных правоохранителей Кыргызстана времен Жапарова-Ташиева очень напоминает ношение паранжи с голым задом.