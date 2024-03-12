Первомайский райсуд Бишкека 12 марта рассмотрел меру пресечения 11 бывших и действующих сотрудников Temirov Live и «Айт, Айт Десе».

По итогу суд оставил под стражей еще на два месяца:

директорку Temirov Live и «Айт, Айт Десе» Махабат Тажибек кызы;

журналиста «Арча Медиа» Сайпидина Султаналиева;

журналиста «Алга Медиа» Актилека Капарова;

журналиста «ПолитКлиники» Тыныстана Асыпбекова;

действующих сотрудников Temirov Live Айке Бейшекееву, Азамата Ишенбекова;

бывшего журналиста проекта Жоодара Бузумова и бывшего оператора Temirov Live Максата Тажибек уулу.

Они будут содержаться в СИЗО-1 до 13 мая.

Суд отпустил под домашний арест журналиста Сапарбека Акунбекова и оператора Акыла Орозбекова, а бывшего менеджера проектов Temirov Live Жумабека Турдалиева отпустили под подписку о невыезде.

11 бывших и действующих сотрудников Temirov Live задержали в середине января. 9 журналистов подозревают в «призывах к беспорядкам», а Тажибек кызы и акына Азамата Ишенбекова обвинили в «организации» этих призывов.

Медиасообщество Кыргызстана осудило задержания журналистов, как и несколько депутатов парламента, в числе которых Тазабек Икрамов и Дастан Бекешев.

Ряд международных правозащитных организаций призвали власти Кыргызстана прекратить уголовное преследование журналистов. В документе подчеркивается, что уголовные дела против СМИ завели в контексте усиливающейся кампании против свободы слова в Кыргызстане и, вероятно, «усилят атмосферу страха среди независимых СМИ».

Президент Садыр Жапаров, комментируя эти задержания, заявил, что задержанные — не профессиональные журналисты, а «блогеры которые пользуются соцсетями и безответственно публикуют различные сведения, в том числе представляющие угрозу национальной безопасности страны».

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