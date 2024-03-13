На заседании Жогорку Кенеша 13 марта депутат Шайлообек Атазов обвинил генпрокурора Курманкула Зулушева в связях с экс-замглавы Таможни Райымбеком Матраимовым.

В середине февраля телеканал Region TV выпустил несколько материалов, в которых говорилось о том, что связанные с Райымбеком Матраимовым депутаты должны сдать свои мандаты. В материалах звучало имя и Шайлообека Атазова. Вскоре свои мандаты сдали Искендер Матраимов и экс-таможенник Нурлан Ражабалиев. А 6 марта стало известно, что Административный суд Бишкека решил лишить мандата Атазова и признать депутатом от Свердловского округа Абдурахманхаджи Муртазалиева.



«Вы говорите, что у меня есть связи с Матраимовым. Но какой политик с ним не связан? Чтобы поднять кыргызский спорт, я связывался со многими людьми. Кыргызскому спорту нужно многое. Моя вина в том, что я сказал о помощи Матраимова спорту», — сказал Атазов на заседании 13 марта.



Также он обвинил генпрокурора в лишении его мандата. По его словам, Зулушев, гоняясь за ним последние два года из-за мандата, «добился своей цели».

«Генпрокурор Зулушев, вы же сами были с [Матраимовым] кровными друзьями и на своем дне рождения во время подачи мяса вы же говорили: “Не ешьте пока не придет мой друг Райым”. Вы три года уже генпрокурор, неужели не заметили, если этот человек преступник? Могли бы задержать его, когда открывали здание муфтията. […] Уважаемый генпрокурор, более месяца моих сторонников держали под стражей, но вы ничего не нашли. Уйдите в отставку. У вас есть связи с Матраимовым. Если за вами я не уйду, то значит я не жигит. У вас нет морального права работать на этой должности», — сказал он.

Также Атазов отметил, что поддерживал все инициативы властей от казино до Конституции. Он считает, что до президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева доходит неверная информация, и он обратился к главе государства и Ташиеву с просьбой принять его. Атазов пообещал раскрыть президенту и главе ГКНБ правду об их окружении.

Генеральный прокурор пока не прокомментировал заявление Атазова.

До того, как экс-таможенника Райымбека Матраимова объявили в розыск Шайлообек Атазов не раз высказывался в его поддержку, призывая дать тому должность в правительстве. В феврале 2021 года Атазов модерировал митинг в поддержку Матраимова, который тогда находился под стражей. До прихода в парламент Атазов был тренером в спортивным клубе EREM, который принадлежал Матраимовым.

Борьба с Матраимовым



В последние несколько месяцев в госорганах Кыргызстана начала массовая чистка от кадров, которые так или иначе были связаны с Райымбеком Матраимовым. Кроме того, власти страны наложили арест на имущество Матраимова, оценив стоимость активов в несколько десятков миллионов долларов.

26 января Матраимова объявили в розыск по обвинению в «пособничестве в ограничении свободы перемещения лица с насильственным его удержанием при отсутствии признаков должностного преступления».

Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 годы занимал должность замглавы таможни. В таможенных структурах он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра. Об этом в 2020 году рассказали журналисты «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP в серии совместных расследований о действующих коррупционных схемах на таможне.

В начале 2021 года Первомайский райсуд Бишкека признал Матраимова виновным в коррупции и приговорил к выплате штрафа всего в 260 тысяч сомов. Также сам экс-замглавы таможни признался в коррупции и согласился выплатить 2 млрд сомов в качестве компенсации ущерба в госбюджет.