По поручению президента Садыра Жапарова законопроект о СМИ отозван и отправлен на доработку. Об этом 13 марта сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

По его словам, проект закона был одним из обсуждаемых вопросов на встрече президента с руководителями СМИ, которая прошла 7 марта.

«По итогам встречи, заслушав информацию от представителей СМИ и с учетом поступивших от них предложений относительно данного законопроекта, президент Садыр Жапаров поручил доработать указанный законопроект», — сообщил Алагозов.

Новый законопроект о СМИ внесли в парламент в декабре 2023 года. С тех пор он был одобрен несколькими профильными комитетами ЖК, , которые не раз откладывали его принятие.

Разработчики проекта закона настаивали о необходимости принятия документа, потому что нынешний закон о СМИ устарел.

Однако законопроект подвергся критике медиасообщества и экспертов. Они отмечали, что документ «несет в себе серьезные риски для свободы слова» и в нем «установлены дополнительные нормы, избыточно и безосновательно ограничивающие деятельность журналистов».