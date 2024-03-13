Члены Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов (ЦИК) досрочно прекратили полномочия депутата Жогорку Кенеша Айбека Осмонова. Соответствующее решение они приняли на заседании 13 марта.

Основанием для лишения Осмонова депутатского мандата стало его заявление о досрочном сложении полномочий, которое он подал ранее.

Осмонов стал четвертым депутатом, которого лишили мандата после обвинений в связях с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым. До него свои мандаты сдали Искендер Матраимов, экс-таможенник Нурлан Ражабалиев, а Шайлообека Атазова мандата лишил Административный суд Бишкека. Мандат Атазова, согласно решению суда, должен перейти Абдурахманхаджи Муртазалиеву.

Борьба с Матраимовым

В последние несколько месяцев в госорганах Кыргызстана начала массовая чистка от кадров, которые так или иначе были связаны с Райымбеком Матраимовым. Кроме того, власти страны наложили арест на имущество Матраимова, оценив стоимость активов в несколько десятков миллионов долларов.

Где находится сам Матраимов пока остается неизвестным. 26 января Матраимова объявили в розыск по обвинению в «пособничестве в ограничении свободы перемещения лица с насильственным его удержанием при отсутствии признаков должностного преступления».

Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 годы занимал должность замглавы таможни. В таможенных структурах он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра. Об этом в 2020 году рассказали журналисты «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP в серии совместных расследований о действующих коррупционных схемах на таможне.

В начале 2021 года Первомайский райсуд Бишкека признал Матраимова виновным в коррупции и приговорил к выплате штрафа всего в 260 тысяч сомов. Также сам экс-замглавы таможни признался в коррупции и согласился выплатить 2 млрд сомов в качестве компенсации ущерба в госбюджет.