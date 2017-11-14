Токтогул: Жители совершили жертвоприношение для снижения количества аварий

Жители Токтогульского района Джалал-Абадской области совершили обряд жертвоприношения (түлөө) — они зарезали барана, чтобы предотвратить аварии. Жители угощали водителей мясом барана, призывая их к соблюдению правил дорожного движения.
После того, как на трассе Бишкек — Ош произошли несколько крупных аварий, руководство Токтогульского района вместе с представителями духовенства и местными старейшинами решили зарезать барана, чтобы снизить количество ДТП.
Также они прочли молитву по всем погибшим в авариях в стране за последние недели.
Жители приготовили плов с мясом барана и угощали водителей на обочине трассы.
Помимо еды, водителям вручали памятки о соблюдении правил дорожного движения.
По словам инспектора патрульной милиции Нурлана Саркарова, им удалось угостить около 400 человек и призвать их к осторожной езде.
Подобные мероприятия хотят провести еще в двух селах района — Уч-Тереке и Торкене.
Безопасность на дорогах
Власти пытаются повысить безопасность дорожного движения после нескольких крупных аварий.
Одной из самых громких аварий стала гибель вице-премьер-министра Темира Джумакадырова, который 7 октября направлялся в Таласскую область. При столкновении машины Джумакадырова и КамАЗа, погибли вице-премьер-министр, его водитель и помощник.
Правительство разработало план из более, чем 100 пунктов для снижения количества аварий на дорогах. Власти планируют установить камеры на дорогах и повысить штрафы.
Со-автор: Даниил Хашковский
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