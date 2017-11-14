Токтогул: Жители совершили жертвоприношение для снижения количества аварий

Жители Токтогульского района Джалал-Абадской области совершили обряд жертвоприношения (түлөө) — они зарезали барана, чтобы предотвратить аварии. Жители угощали водителей мясом барана, призывая их к соблюдению правил дорожного движения.

После того, как на трассе Бишкек — Ош произошли несколько крупных аварий, руководство Токтогульского района вместе с представителями духовенства и местными старейшинами решили зарезать барана, чтобы снизить количество ДТП.

Также они прочли молитву по всем погибшим в авариях в стране за последние недели.

Жители приготовили плов с мясом барана и угощали водителей на обочине трассы.

Помимо еды, водителям вручали памятки о соблюдении правил дорожного движения.

По словам инспектора патрульной милиции Нурлана Саркарова, им удалось угостить около 400 человек и призвать их к осторожной езде.

Подобные мероприятия хотят провести еще в двух селах района — Уч-Тереке и Торкене.

Безопасность на дорогах

Власти пытаются повысить безопасность дорожного движения после нескольких крупных аварий.

Одной из самых громких аварий стала гибель вице-премьер-министра Темира Джумакадырова, который 7 октября направлялся в Таласскую область. При столкновении машины Джумакадырова и КамАЗа, погибли вице-премьер-министр, его водитель и помощник.

Правительство разработало план из более, чем 100 пунктов для снижения количества аварий на дорогах. Власти планируют установить камеры на дорогах и повысить штрафы.

Со-автор: Даниил Хашковский

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