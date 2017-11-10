Исаков поручил расформировать патрульную милицию и создать новое управление

Премьер-министр Сапар Исаков на совещании по безопасности на дорогах страны поручил упразднить Главное управление патрульной милиции (ГУПМ). Исаков также предложил создать единый центр для получения водительских прав и дал три недели на проверку всех автошкол в стране.

Исаков объявил об упразднении ГУПМ 10 ноября на экстренном совещании правительства, посвященном аварийным ситуациям на дорогах.

Премьер-министр заявил, что на смену ГУПМ придет Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД).

По словам премьер-министра, в новом ведомстве увеличится число сотрудников, но детали озвучивать не стал, сославшись на «секретность».

Глава правительства поручил МВД взять под особый контроль вопрос о формировании личного состава нового органа, а также брать на работу «честных сотрудников» на основе конкурсного отбора.

«Кроме того, нужно предусмотреть персональную ответственность за безопасность на вверенном участке», — сказал он.

Исаков также предложил создать единый центр получения водительских прав. Он считает, что это исключит коррупцию при получении документов.

«Чтобы в тестах было 100, 200 или 300 вариантов вопросов, чтобы человек не мог предугадать, чтобы он знал: может попасться любой вопрос, и надо готовиться. И надо делать это очень быстро», — сказал Исаков.

Кроме того, премьер-министр поручил провести проверки всех автошкол в стране за три недели.

«Нужно провести анализ выданных лицензий с учетом автодромов и других требований. Давайте посмотрим на истинную ситуацию. У меня есть смутные сомнения, что некоторые автошколы не соответствуют стандартам», — сказал Исаков.

Реформа дорожной милиции

Это уже четвертый раз с момента обретения независимости, когда власти реформируют дорожную милицию.

Первая реформа произошла в 2008 году, когда Госавтоинспекцию (ГАИ) переименовали в Главное управление безопасности дорожного движения (ГУБДД) по инициативе экс-президента Курманбека Бакиева.

В 2011 году после слияния ГУБДД и патрульной службы появилась Дорожно-патрульная служба (ДПС).

В период с 2014 по 2015 годы ДПС пытались обратно переименовать в ГАИ, однако переименования не произошло.

В 2016 году Патрульно-постовую службу (ППС) и ДПС объединили в единое ведомство — Главное управление патрульной милиции.

Безопасность на дорогах

Вопрос о безопасности на дорогах неоднократно поднимался на самом высоком уровне после нескольких резонансных аварий.

Одной из самых громких аварий стала гибель вице-премьер-министра Темира Джумакадырова, который 7 октября направлялся в Таласскую область. При столкновении машины Джумакадырова и КамАЗа, погибли вице-премьер-министр, его водитель и помощник.

Требовали обеспечить безопасность на дорогах и премьер-министр Сапар Исаков, и депутаты парламента, и президент Алмазбек Атамбаев.

Однако на данный момент единственная мера, которая была реализована властями — это установка лежачих полицейских и знаков возле школ и детсадов.

Установить камеры наблюдения на дорогах, которые, по словам чиновников, помогут снизить количество аварий, не могут из-за отсутствия денег.

Со-автор: Рустам Халимов

Фото иллюстративное.

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