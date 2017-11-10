В Бишкеке проходит выставка «А4: Аял, Айыл, Арт, Активизм» («Женщина, Село, Арт, Активизм»), на которой сельские женщины с помощью искусства говорят о социальных проблемах местного уровня. Феминистка и активистка Рада Галкина посетила экспозицию и рассказывает о проблемах, которые она поднимает.
Материалы, опубликованные в разделе «Мнение», выражают личную позицию их авторов.
Женщины сельской местности на языке искусства озвучили острые социальные проблемы, с которыми им приходится иметь дело ежедневно. Эти проблемы зачастую невидимы для людей, принимающих решения, так как эти люди в своем большинстве – мужчины. Выставка работ жительниц сел под названием «А4» буквально кричит о том, о чем женщины обычно молчат.
Ограниченный доступ к чистой питьевой воде
Наберите два полных ведра воды и пройдите с ними 200 метров. Это путь одной из многих жительниц села Тоголок Молдо от колонки до двери дома, который она совершает несколько раз в день.
Я прошла этот путь лишь единожды — в итоге у меня «отваливались» руки. Это действительно тяжелый труд, который сложно оценить мужчинам, ведь главные носильщики воды в селах – женщины и дети.
По данным департамента водоснабжения, 1,5 миллиона жителей Кыргызстана в 396 селах не имеют доступа к чистой питьевой воде. А Минздрав сообщает, что ежегодно борьба с заболеваниями, передаваемыми через грязную воду, обходится стране более чем в 4 миллиарда сомов. Каждый год в Кыргызстане регистрируется около 30 тысяч случаев острых кишечных инфекций.
Нехватка дорог и общественного транспорта
Замечали ли вы, что в Кыргызстане дороги в первую очередь прокладываются для автомобилей? В большинстве сел местным властям даже не приходит в голову проложить тротуары для пешеходов. Во многих новостройках Бишкека дети возвращаются из школы домой по проезжей части, и играют на ней же.
Комфортный общественный транспорт стал в нашей стране несбыточной фантазией. Мужчины в селах чаще всего не думают об отсутствии условий для пешеходов — многие из них передвигаются либо на своей машине, либо верхом. Проблема плохих дорог – это проблема женщин, которые ежедневно вынуждены преодолевать большие расстояния, часто вместе с детьми.
Отсутствие квалифицированной медицинской помощи
Водка, лезвие, простыня и резиновая калоша — это средства, которыми пользуются «киндик эне» – женщины, принимающие роды в домашних условиях. Калошу используют для фиксации пуповины при ее обрезании.
Отсутствие доступа к медицинским учреждениям привело в селе Камышановка к созданию неформального института повитух. Женщины вынуждены принимать роды друг у друга, и в этом нет ни капли романтики.
«Когда в первый раз я принимала роды, мне было 38 лет. У нас домашние роды — обычное явление. Но так быть не должно. Ведь при родах могут возникнуть сложности, которые разрешимы только с помощью инструментов, а у нас их нет… Страшно думать, не хочу такой ситуации», — говорит Фатима Камчыбекова, одна из киндик эне.
По данным ВОЗ, Кыргызстан лидирует по показателю материнской смертности среди стран бывшего Советского Союза и Восточной Европы. На 100 тысяч рожденных детей приходится 44 смерти матери. Это в 11 раз (!) выше, чем в Беларуси, в 3,7 раза выше, чем в Казахстане, и в 2,5 раза выше, чем в Узбекистане.
Водка и безработица
Мужской алкоголизм следствие безработицы в селах. В алкоголизме мужчин сельские жительницы видят корень одного из самых большего зол – домашнего насилия.
«У каждой из нас есть насилие в семье. Мы живем с этим», – признаются женщины.
В одном из сел около 10 точек, где мужчины собираются, чтобы выпить. Женщины опустили войлочных человечков в бутылки и развесили их ночью на ветках деревьев в этих местах.
«Мы были против этой идеи, потому что это небезопасно, – рассказывает одна из кураторок проекта Алтын Капалова. – Но жительницы села настаивали на том, чтобы осуществить арт-интервенцию именно в таком виде. Для них это было очень важно, так как домашнее насилие стало большой проблемой для женщин. Одна из участниц сказала, что, если хотя бы один из мужей придет сегодня вечером домой не выпившим, это будет победа».
Организаторы выставки рассказывают, что в одной из точек при создании такого арт-объекта на женщин напал местный житель вместе с имамом — они уничтожили инсталляцию.
По статистике Судебного департамента Кыргызстана, в 2015 году зарегистрировали 1732 случая домашнего насилия. Из них 1443 были совершены в состоянии алкогольного опьянения.
Отсутствие пространств для досуга
Дом, хозяйство, работа – это все пространства, доступные для женщин в селах. Пожалуй, единственные места, где женщины могут отдохнуть от домашней работы и пообщаться, это тои.
Жительницы села Байзак решили эту проблему, организовав место для встреч в одной из свободных комнат местной пекарни. За шесть часов они сделали внешний и внутренний ремонт небольшого предприятия. Вдохновленные работами Малевича и Мондриана, женщины создали крохотное, но собственное свободное пространство для общения.
Ограничение возможностей для гражданской активности
«Закрой рот», «Твое дело – кухня и посуда», «Что скажет родня мужа?», «Усмири свою женщину!» – эти фразы красноречиво говорят о возможностях социальной жизни и гражданской активности женщин в селах Кыргызстана.
Осознание влияния этих фраз на судьбу женщин и озвучивание их в узком кругу в контексте проблемы – очень важное откровение, требующее от сельских женщин смелости.
Такое откровение в селах невозможно в публичном пространстве. Даже в закрытом помещении участницы перфоманса делали все быстро и в страхе.
Мало женщин в местных кенешах
Для решения первостепенных для женщин вопросов, необходимо, чтобы они сами их поднимали. Все просто: нет женщин во властных структурах – нет решения таких вопросов. Многие женщины, прошедшие в местные кенеши, говорят об общественном давлении, из-за которого они вынуждены отказываться от работы. Причем оно оказывается не только со стороны мужчин, но и со стороны женщин. Это происходит из-за устаревших стереотипов о том, что женские интересы должны быть сосредоточены только на семье.
После местных выборов, которые прошли в декабре 2016 года, в айыльных кенешах всего 10% женщин — в каждом пятом из них вообще нет ни одной женщины-депутата.
Выставка «А4» открыта в мемориальном доме-музее Ольги Мануйловой до 15 ноября.
Фото предоставлены кураторками выставки.