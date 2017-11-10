По данным ВОЗ, Кыргызстан лидирует по показателю материнской смертности среди стран бывшего Советского Союза и Восточной Европы. На 100 тысяч рожденных детей приходится 44 смерти матери. Это в 11 раз (!) выше, чем в Беларуси, в 3,7 раза выше, чем в Казахстане, и в 2,5 раза выше, чем в Узбекистане.

Водка и безработица

Мужской алкоголизм следствие безработицы в селах. В алкоголизме мужчин сельские жительницы видят корень одного из самых большего зол – домашнего насилия.

«У каждой из нас есть насилие в семье. Мы живем с этим», – признаются женщины.

В одном из сел около 10 точек, где мужчины собираются, чтобы выпить. Женщины опустили войлочных человечков в бутылки и развесили их ночью на ветках деревьев в этих местах.

«Мы были против этой идеи, потому что это небезопасно, – рассказывает одна из кураторок проекта Алтын Капалова. – Но жительницы села настаивали на том, чтобы осуществить арт-интервенцию именно в таком виде. Для них это было очень важно, так как домашнее насилие стало большой проблемой для женщин. Одна из участниц сказала, что, если хотя бы один из мужей придет сегодня вечером домой не выпившим, это будет победа».

Организаторы выставки рассказывают, что в одной из точек при создании такого арт-объекта на женщин напал местный житель вместе с имамом — они уничтожили инсталляцию.

По статистике Судебного департамента Кыргызстана, в 2015 году зарегистрировали 1732 случая домашнего насилия. Из них 1443 были совершены в состоянии алкогольного опьянения.

Отсутствие пространств для досуга

Дом, хозяйство, работа – это все пространства, доступные для женщин в селах. Пожалуй, единственные места, где женщины могут отдохнуть от домашней работы и пообщаться, это тои.