«Республика — Ата-Журт»: Уголовное дело против Бабанова «политически мотивировано»

Фракция «Республика — Ата-Журт», которую возглавляет депутат Омурбек Бабанов, заявила, что уголовное дело против него «политически мотивировано». По мнению депутатов, в речи Бабанова в микрорайоне «Амир-Тимур» нет противозаконных высказываний.

Члены фракции считают, что в стране сложилась «сложная политическая обстановка» из-за возбуждения уголовное дела против их лидера.

Депутаты, ссылаясь на независимых лингвистов, заявили, что в речи Бабанова в микрорайоне «Амир-Тимур» в Оше не было призывов к разжиганию межнациональной розни.

«Напротив, Омурбек Бабанов призывал народ к дружбе и согласию, а правоохранительные органы и власти — к соблюдению законности во время выборов», — сказано в заявлении.

По их мнению, уголовное дело «политически мотивировано» и «негативно влияет» на принципы плюрализма и свободной политической конкуренции в стране.

«Такие предвзятые действия со стороны правоохранительных органов наносят большой урон демократическому развитию Кыргызстана и повышают общий уровень недоверия к системе уголовного правосудия», — сказано в заявлении.

Фракция призывает правоохранительные органы и генпрокуратуру к «тщательному и объективному» рассмотрению этого дела.

Уголовное дело против Бабанова

Спустя четыре недели после выборов Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Бабанова из-за призывов к «разжиганию межнациональной розни».

Пока ГКНБ не вызвал Бабанова на допрос. По сообщениям коллег Бабанова, сейчас он находится на лечении в Москве.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало выступление Бабанова во время предвыборной агитации в микрорайоне «Амир-Тимур» в Оше 28 сентября.

Претензии возникли к этой фразе Бабанова: «Да лучше умереть стоя, чем стоять на коленях. Если вы будете едины, и если, когда одного из вас бьют, вы выйдете вместе, никто не сможет противостоять вам. Народ — это сель, а сель сметает все на своем пути».

Прокуратура считает, что его высказывания были направлены на «возбуждение межнациональной вражды, провокацию людей на неподчинение и свержение действующей власти».

На выборах Бабанов был главным оппонентом кандидата от провластной партии СДПК Сооронбая Жээнбекова, в итоге получившего более 50 голосов избирателей.

После оглашения итогов выборов Бабанов признал итоги голосования. Но при этом обвинил власти в «использовании административного ресурса» и «черного пиара» против него.

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