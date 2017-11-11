ВТО рассмотрела жалобу Кыргызстана на Казахстан о ситуации на границе

Делегация из Кыргызстана проинформировала Всемирную торговую организацию (ВТО) о ситуации на кыргызско-казахской границе. По словам кыргызской стороны, на границе создаются «искусственные барьеры» грузоперевозчикам и «нарушаются» основополагающие принципы ВТО.

По просьбе Кыргызстана вопрос о приграничной ситуации с Казахстаном включили в повестку дня отдельным пунктом.

Кыргызская делегация на заседании заявила, что казахские власти создают «искусственные барьеры» грузоперевозчикам и «нарушают» основополагающие принципы ВТО.

Заместитель министра экономики Кыргызстана Алмаз Сазбаков заявил, что из-за простоя грузовиков на границе Кыргызстан потерял 200 млн долларов.

«Особо было отмечено то, что подобные действия соседнего государства целенаправленно осуществляются только в отношении грузов, следующих из Кыргызстана и в Кыргызстан», — сообщается в пресс-релизе правительства Кыргызстана.

Казахская сторона ответила, что причина ужесточения проверок и контроля — «борьба с контрабандой и контрафактными товарами». Кыргызстан попросил стран-участниц ВТО дать объективную оценку ситуации.

Молдова, Япония и Южная Корея призвали скорее урегулировать ситуацию на кыргызско-казахской границе.

Кыргызстан обратился в ВТО с жалобой 17 октября. Власти также направили заявление на Казахстан в Евразийскую экономическую комиссию.

Дипломатический скандал

Ситуация на границе с Казахстаном осложнилась 10 октября. Это случилось после речи Атамбаева 7 октября, где он раскритиковал казахские власти, сказав, что они «разворовывают богатства» страны.

После этого казахские пограничники усилили режим пропуска граждан, объяснив это «плановой операцией» по выявлению контрабандистов. На пропускных пунктах начали скапливаться очереди и автомобильные заторы.

Казахстан усилил фитосанитарный контроль в отношении кыргызских продуктов, молочная продукция пяти компаний была временно запрещена. Только за последнюю неделю октября Казахстан вернул 100 тонн кыргызской продукции из-за нарушений правил ввоза.

После двусторонних переговоров в Астане 18 октября, правительства двух стран договорились об облегченном пропуске граждан и пустых автомобилей.

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