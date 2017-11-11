Мексика: В Канкуне будут платить 10 000 долларов ежемесячно за полгода жизни на курорте

В Канкуне ищут человека, который будет полгода жить на мексиканском курорте и делиться своими впечатлениями в соцсетях. За это ему будут платить по 10 000 долларов ежемесячно.

Сайт Cancun.com открыл вакансию cancun txperience officer — новый сотрудник будет получать 10 000 долларов ежемесячно за жизнь на курорте.

Он должен исследовать интересные места на острове. Например, подняться на древнюю пирамид или поплавать с акулами.

Также в его обязательства входит делиться своими впечатлениями и фото в соцсетях и на сайте Cancun.com.

Работник будет бесплатно проживать «в роскошных отелях и курортах». Также сайт Cancun.com оплатит экскурсии и затраты на оборудование.

Заявка на работу открыта до середины декабря. В анкете участникам требуется указать ссылки в соцсетях и снять короткий ролик о себе. Также необходимо знание английского языка.

В январе 2018 года Cancun.com выберет 50 лучших кандидатов, из них пятеро финалистов полетят в Канкун для определения победителя. Работать нужно будет с марта по август 2018 года.

Канкун — крупный курортный город в Мексике, входящий в число лучших курортов в мире.

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