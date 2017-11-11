«Погладь меня»: В аэропорту Лос-Анджелеса собаки успокаивают пассажиров перед вылетом

Псы-волонтеры аэропорта Лос-Анджелеса одеты в красные жилетки с надписью «Погладь меня» и зарегистрированы в Альянсе собак-терапевтов.

Волнующихся пассажиров в аэропорту успокаивают собаки в красных жилетках, на каждую есть специальная карточка — в ней указаны имя, любимая еда и игра животного.

Эти карточки особенно нравятся детям, которые приходят поиграть с собаками.

«Люди расцветают, когда видят собак, и мысленно переносятся в другое место», — говорит одна из людей-волонтеров Наоми Йост.

Среди собак-волонтеров есть и беспородные, и породистые псы — например, два ретривера Ру и Эхо и французский бульдог Пьер.

Псы-волонтеры работают посменно, одна смена длится около двух часов.

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