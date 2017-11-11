Стендапер Луи Си Кей признал, что предлагал женщинам-комикам посмотреть на свою мастурбацию

Женщины-комики рассказали СМИ, как знаменитый стендапер Луи Си Кей в 2000-х годах предлагал им посмотреть на то, как он мастурбирует. Комик признал это, и сказал, что «использовал свое влияние безответственно».

The New York Times написал, что стендапер Луи Си Кей предлагал женщинам, выступающим в комическом жанре, посмотреть на свою мастурбацию.

Узнав об этом, HBO и Netflix прекратили проекты Луи Си Кея, а прокатная компания отказалась выпускать его фильм «Я люблю тебя, папочка».

Луи Си Кей признал, что действительно предлагал женщинам, также как и он выступающим в комическом жанре, посмотреть на то, как он мастурбирует.

«В то время я говорил себе, что все в порядке — потому что никогда не показывал женщине член, не спросив разрешения. Слишком поздно я понял, что если у тебя есть влияние, то просить человека посмотреть на твой член — это не вопрос, а создание проблемы», — сказал комик.

Также знаменитый стендапер сказал, что из-за его влияния женщины-комики не могли рассказать о его поступке или их не воспринимали всерьез.

«Теперь я знаю, какое воздействие они оказали. Вчера я узнал, как плохо было из-за меня этим женщинам, которые мной восхищались», — написал Луи Си Кей.

Ранее комик отрицал все обвинения. Еще в сентябре 2017 года он сказал, что «это слухи, вот что это такое».

О непристойном поведении Луи Си Кея рассказали пять женщин — одна предпочла остаться анонимной.

Дану Мин Гудман и Юлию Волову комик пригласил к себе в 2002 году, чтобы отпраздновать их стендап-выступление.

По словам девушек, они подумали, что он шутит, когда он предложил им посмотреть, как он мастурбирует. У комика действительно много шуток о мастурбации.

Гудман и Волова засмеялись, и, как они утверждают, продолжили смеяться, когда он занялся самоудовлетворением — были «парализованы» от неожиданности. После они сбежали от него.

Комик Эбби Шанкер рассказала журналистам, что в 2003 году говорила с Луи Си Кеем по телефону, когда он вдруг начал делиться сексуальными фантазиями и, очевидно, заниматься онанизмом.

Ребекка Корри утверждает, что Луи Си Кей попросил разрешения помастурбировать на нее, но она отказалась. Пятая женщина, рассказавшая о поведении комика журналистам, согласилась посмотреть на мастурбацию, и предпочла остаться анонимной.

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