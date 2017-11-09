Бывший телохранитель Мэрайи Кэри обвинил ее в домогательстве

Глава охранного агентства Майкл Анелло подал в суд на Мэрайю Кэри. Он обвинил ее в домогательствах и неоплате услуг его охранного агентства.
По информации «TMZ», Майкл Анелла обвинил певицу в домогательствах и оскорблениях. Он подал на нее иск в суд, но сейчас процесс временно приостановлен и ведутся переговоры.
По словам Анеллы, певица «намеренно совершала половые акты так, чтобы он видел» и встречала его в «полупрозрачном неглиже».
Кроме того, по его словам, певица называла его и сотрудников агентства «расистами», «скинхедами», «членами Ку-клукс-клана» и «нацистами».
Майкл Анелло также заявил, что Мэрайя Кэри не заплатила за услуги охранного агентства сумму более 221 тысячи долларов.
Представители певицы рассказали, что вели переговоры с адвокатами Анелло об оплате за услуги агентства, но не смогли договориться. О домогательствах им ничего неизвестно.
По теме:
- Вайнштейн собирал компромат на журналистов и актрис, чтобы помешать расследованию о домогательствах
- Съемочная команда сериала «Карточный домик» обвинила Кевина Спейси в домогательствах
- Дастина Хоффмана обвиняют в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней