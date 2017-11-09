Россия: Суд отклонил иск Навального к Путину

Тверской суд Москвы отклонил иск Алексея Навального к президенту России Владимиру Путину. Представителям суда непонятно каким образом «затрагиваются права, свободы и законные интересы истца».

Об отклонении иска сообщил глава юридической службы Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

В суде считают, что иск к Путину «не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке административного судопроизводства».

Жданов заявил, что Навальный обжалует решение суда.

Алексей Навальный подал в суд на Путина и его администрацию из-за отказов на согласование митингов оппозиционера в разных городах России.

«И нет ни малейших сомнений, что приказ такой отдал лично президент Путин в связи с тем, что он просто боится нашей избирательной кампании», — сказал он.

Алексей Навальный — российский оппозиционер, основавший Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

Навальный и ФБК расследуют происхождение имущества крупных российских чиновников — самым громким стало расследование имущества премьер-министра Дмитрия Медведева, после которого в России прошли крупные антикоррупционные митинги.

Политик собирается баллотироваться в президенты на выборах 2018 года в России.

По теме: