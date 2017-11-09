Вайнштейн собирал компромат на журналистов и актрис, чтобы помешать расследованию о домогательствах

Основатель «Мирамакс» нанял частных детективов для слежки за актрисами, которые могли обвинить его в сексуальных домогательствах, и пытался найти компромат на журналистов, чтобы те перестали расследовать его деятельность.

Как сообщает New Yorker, Харви Вайнштейн нанял частных детективов из фирм Kroll и Black Cube, в которой работали экс-сотрудники израильской политической разведки Моссад.

Сыщики следили за актрисами, которые могли бы обвинить Вайнштейна в домогательствах.

Особенно Вайнштейн пытался узнать о содержании автобиографической книги «Храбрая» актрисы Роуз Макгоуэн, которая также обвинила кинопродюссера в сексуальных домогательствах.

Вайнштейн пытался узнать порочащую Макгоуэн информацию у бывшей жены режиссера Роберта Родригеса (который ушел ради Макгоуэн), но женщина отказалась давать какую либо информацию и поддержала актрису.

Один из детективов притворился, что работает над кампанией за права женщин и пообещал инвестировать деньги в продакшн-компанию актрисы.

Детектив узнал от Макгоуэн информацию о журналистском расследовании о Вайнштейне, над которой работал правозащитник Ронан Фэрроу.

Позже детектив предложил Фэрроу сотрудничать, но журналист проигнорировал предложение.

Вайнштейн собрал досье на десятки людей, включая информацию об их интимной жизни. В числе этих людей есть и Ронан Фэрроу.

Помимо The New Yorker, дело о Харви Вайнштейне пыталось расследовать издание New York Magazine. Однако расследование сорвалось из-за того, что жертвы Вайнштейна отказывались говорить на диктофон.

Журналисты из The New York Times 5 октября опубликовали расследование под названием «Десятилетия обвинений в сексуальных домогательствах против Харви Вайнштейна».

После публикации расследования многие актрисы начали признаваться о домогательствах со стороны Вайнштейна. Британские и американские полицейские и ФБР начали против него расследование.

От Вайнштейна ушла жена, его уволили из The Weinstein Company, которую он же и основал.

Также продюсера исключили из Американской и Британской киноакадемий. Франция лишила его ордена Почетного Легиона.

Сам Вайнштейн «безоговорочно отрицает» любые обвинения в его адрес и настаивает, что все «отношения происходили по обоюдному согласию».

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