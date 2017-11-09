Uber вместе с NASA создадут летающие такси

Uber заключил контракт о разработке летающих такси с космическим агентством NASA – их покажут в 2020 году в Дубае.
Компания Uber объявила о своем новом проекте — Uber Elevate.
Вместе с NASA они планируют создать сеть летающих такси.
Nasa будет разрабатывать программное обеспечение для управления летающими такси.
В Uber считают, что такие аппараты смогут помочь жителям пригородов сэкономить много времени.
Летающие авто и ракеты вместо самолетов
Компания Cartivator создает летающий автомобиль SkyDrive.
Аэромобиль может как передвигаться по дороге, так и совершать полеты в воздухе.
Максимальная скорость перелета составляет 100 км/час, а высота — 10 метров.
Этот автомобиль могут использовать на церемонии зажжения факела на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.
Уже готовые летающие автомобили показала в начале 2017 года голландская компания PAL-V. Тем, кто сделал предзаказ, трансформер будет доступен к концу 2018 года.
Трансформер под названием PAL-V Liberty — это трехколесный автомобиль с выдвигающимися крыльями, лопастями и пропеллером.
В режиме полета он похож на вертолет, но взлетает и садится как самолет. Чтобы взлететь, автомобилю потребуется не менее 180 метров ровной поверхности.
Илон Маск вместо летающих такси и аэромобилей, которые совершают перелет только в пределах города, предлагает долететь из Нью-Йорка в Лондон за 30 минут на ракете.
Маск планирует использовать космические ракеты Space X на орбите земли, для перелета между континентами, что, в свою очередь, сэкономит много времени.
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