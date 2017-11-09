Турция: Швеи Zara пришили записки к одежде с просьбой выплатить им зарплаты

В стамбульских магазинах покупатели нашли в одежде бренда Zara записки о том, что создавшим эти вещи работникам не выплатили зарплаты.

По информации Associated Press, таким способом работники фабрики Bravo Tekstil, которая шила одежду для брендов Zara, Mango и Next, хотели обратить внимание на то, что им не выплатили зарплаты за работу.

«Я создал эту вещь для вас, но мне за неё не заплатили», — гласят надписи на прикрепленных бирках.

Фабрика Bravo Tekstil закрылась в 2016 году после того, как ее владелец скрылся со всеми деньгами и не выплатил заработные платы своим сотрудникам за три месяца.

Тогда руководство компании Inditex, которой принадлежит бренд Zara, пообещала, что создаст фонд помощи пострадавшим работникам, но он пока не был создан.

«Inditex выполнила все свои контрактные обязательства перед Bravo Tekstil», — считают в компании.

В сентябре 2017 года недовольные сотрудники фирмы создали онлайн-петицию с просьбой поддержать их в борьбе с бывшим работодателем. Сейчас эту петицию подписали уже 17 тысяч человек.