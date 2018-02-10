Отправленную в космос «Теслу» Илона Маска официально зарегистрировали, как космический корабль

Личный электрокар Илона Маска Tesla Roadster, который компания SpaceX запустила в космос, внесли в базу космических кораблей и объектов Солнечной системы Лаборатории реактивного движения NASA.

Электромобиль, отправленный на солнечную орбиту с помощью первого в истории запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, официально зарегистрирован как космический корабль.

«Тесла» внесли в реестр небесных тел, который ведет научно-исследовательский центр NASA Лаборатория реактивного движения.

The Tesla Roadster, now in solar orbit, has been officially logged as a celestial object by NASA:https://t.co/bDz2zFWdIc pic.twitter.com/CEVjBZXeKH — Eric Holthaus (@EricHolthaus) February 8, 2018

В карточке с данными на электромобиль упомянуты все предметы, которые находятся в электромобиле — манекен в скафандре, игрушечная машинка той же модели с маленькой фигуркой астронавта, электронная копия книги Айзека Азимова и металлическая пластина с именами шести тысяч сотрудников SpaceX.

Тяжелую ракету компания Илона Маска успешно запустила с космодрома Канаверал 6 февраля. Единственным грузом ракеты стал электромобиль «Тесла», за рулем которого сидел манекен в скафандре SpaceX.

Трансляцию запуска ракеты посмотрели в прямом эфире 2,3 миллиона человек по всему миру.

Запущенная в космос «Тесла» должна была выйти на орбиту вокруг Солнца между Землей и Марсом, но из-за накладок с двигателем направилась в зону пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Свое путешествие автомобиль совершает под песню Девида Боуи «Space Oddity».