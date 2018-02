Отправленную в космос «Теслу» Илона Маска официально зарегистрировали, как космический корабль

Личный электрокар Илона Маска Tesla Roadster, который компания SpaceX запустила в космос, внесли в базу космических кораблей и объектов Солнечной системы Лаборатории реактивного движения NASA.

Электромобиль, отправленный на солнечную орбиту с помощью первого в истории запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, официально зарегистрирован как космический корабль.

«Тесла» внесли в реестр небесных тел, который ведет научно-исследовательский центр NASA Лаборатория реактивного движения.

The Tesla Roadster, now in solar orbit, has been officially logged as a celestial object by NASA:https://t.co/bDz2zFWdIc pic.twitter.com/CEVjBZXeKH

— Eric Holthaus (@EricHolthaus) February 8, 2018