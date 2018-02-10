Бишкекские свингеры: Какие вредные стереотипы о сексе навязывает вам порно

Внимание: В материале откровенно обсуждается тема секса и интимной жизни. Если вы считаете, что это может как-то навредить вам, то советуем не читать его — лучше посмотрите фотографии с открытия Олимпиады.

Эта колонка отражает личное мнение ее авторов — бишкекской пары свингеров, которая практикует секс в формате МЖМ: муж, жена и еще один мужчина. «Клооп» брал у них подробное интервью об их увлечении и образе жизни, вы можете прочесть его здесь.

Не написать о том, какие в нашем обществе есть стереотипы о сексе, нельзя. Потому что просто невозможно дальше наблюдать, как сексуальным образованием молодежи занимаются порностудии.

Мы нередко выкладываем видео и фото со своих встреч в «Твиттере» или «Вконтакте», и всегда сталкиваемся с огромным количеством стереотипов о сексе. Огромную роль в их формировании играет порно. Наша молодежь учится сексу именно по нему.

Ничего плохого в порно в принципе нет, но оно не должно быть единственным источником получения знаний о сексе. Мы решили написать о некоторых основных стереотипах, которые пришли из мира порно. В целом, пост больше адресован мужчинам, хотя и женщины тоже могут почерпнуть из него что-нибудь полезное.

Девушка должна стонать во время секса

Все, разумеется, видели порноролики, в которых актрисы стонут во время секса и кричат: «Yes!», «Oh, my God!», «Eще!». Но не забывайте — они актрисы, и им за это платят. Стоны во время секса — вещь строго индивидуальная.

Более того, если девушка стонет, это не обязательно говорит о том, что она возбуждена. Вполне возможно, что ей просто некомфортно или больно. Или, может быть, она решила постонать, чтобы возбудить своего партнера. Одни девушки стонут, другие — кричат, третьи — только возбужденно дышат. Это все зависит от множества факторов.

Здесь хотелось бы сделать небольшое отступление: разговаривайте во время секса. Этот совет будет нужен и для девушки, и для мужчины. Разговаривайте. Если девушке не нравится что-то, надо об этом сказать. Мягко, ненавязчиво, но сказать.

Вот яркий пример: мужчина входит в девушку и начинает ускоряться, она ничего не говорит, но постанывает в такт его движениям.

Его мысли:

а) «Ей нравится, буду продолжать в том же духе»

б) «Ей нравится, буду ускоряться»

в) «Ей больно, остановлюсь»

Какой из этих вариантов верный? Хитрость в том, что правильного ответа нет — все зависит от девушки и ее состояния в конкретный момент. Может получиться, что ей действительно нравилось, а партнер выбрал вариант «в» и остановился, тем самым сбив ей настрой. Может ей нравилось, а он начал ускоряться, и она перестала за ним успевать. Тут вариантов очень много и не допустить ошибок помогут обычные слова.

Анальный секс — это круто, он нравится всем женщинам

Возможно, это будет неприятным секретом для мужчин, но анальный секс нравится не всем девушкам. Более того, он НЕ нравится большинству девушек.

А еще, заняться анальным сексом не так-то просто. Конечно, в порнофильмах это происходит очень естественно и легко, но не надо забывать, что порнофильм — это результат многочисленных дублей, большой подготовительной работы и, опять-таки, актрисам за это неплохо платят.

Медицинские показания говорят однозначно: анальный секс — это плохо и вредно. В долгосрочной перспективе он грозит многими неприятностями со здоровьем. Ну а если вы все же хотите практиковать анальный секс, то надо обязательно использовать все необходимые средства: смазки, специальные презервативы и прочее.

Член должен быть большим

Конечно, это хит. Большинство мужчин, которые хотят с нами встретиться, сообщают о большом размере своего рабочего инструмента. Причем непонятно, как именно они его измеряли. Ведь нет же общепринятой методики измерения половых членов. (;))

Это желание обладать большим членом пришло из порнофильмов. Да и еще раньше, с древних времен, люди поклонялись большим фаллосам.

Но теперь самое интересное: женщинам не нужны большие члены. Вы, возможно, скажете, что это невозможно, но именно так и есть. Мы проводили опрос в «Твиттере» — оказалось, что 80% девушек предпочитают пенис средних размеров, и всего лишь 20% выбрали ответ «большой член». Девушка в нашей паре предпочитает небольшие размеры, поэтому мы в объявлениях стали указывать, что нужен кандидат с небольшим членом.

Конечно, вопрос размеров очень индивидуален: бывают разные девушки и разные мужчины. Поэтому однозначно говорить, что всем женщинам нравится (или не нравится) большой член — огромное заблуждение.

Позы надо менять почаще

Мужчины, не надо все время вертеть свою партнершу во время секса. Не надо выучивать последовательность поз из любимого порноролика. Не бывает так, что всегда нужно сперва сверху, а потом снизу, а потом сзади и так далее. Каждая девушка индивидуальна. Более того, у каждой девушки свое строение таза, матки и влагалища, и то, что нравится одной, не обязательно должно понравиться другой. Тем более, что для девушки большую роль играет настрой — часто случается, что не вовремя поменяв позу, вы просто-напросто собьете ее возбуждение. А возбудиться девушкам намного сложнее, чем мужчинам. Поэтому важно прислушиваться к партнерше, чувствовать ее настроение.

Без минета секс — не секс

Самое главное: оральный секс — дело сугубо добровольное (это замечание в первую очередь относится к мужчинам). Редко слышишь и видишь, чтобы девушка принуждала своего парня делать ей куннилингус, тогда как принуждение к минету — довольно частое явление. Если девушка делает минет, это должно быть только потому, что она хочет доставить своему партнеру и себе удовольствие.

Все привыкли видеть в порнороликах, что минет — это обязательная часть любого секса. Это отнюдь не так. Не вынуждайте своих женщин делать вам минет. Вы можете попросить, но это должно быть только ее решение.

Женский организм похож на скрипку Страдивари, тонко настроенную самим мастером. Женский оргазм зависит от многих факторов, начиная от цвета трусов партнера и заканчивая позавчерашней перепалкой с бухгалтершей на работе. Резкая смена поз, слишком быстрый темп, напористость или, наоборот, излишняя медлительность — все это порой выглядит, будто вы отдали эту скрипку орангутану, и он на ней пытается играть веткой с дерева.

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