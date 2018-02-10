Ливанский писатель написал книгу о Чингизе Айтматове

Ливанский писатель Имадеддин Раеф написал книгу о кыргызском писателе Чингизе Айтматове. Книга вышла на арабском языке под названием «На порогах Манаса с Чингизом Айтматовым».

Пресс-служба Министерства культуры сообщила, что писатель, журналист и переводчик Имадеддин Раеф дает в эфире ливанских радиостанций серию интервью, посвященных 90-летию Чингиза Айтматова.

Во время эфиров писатель рассказывает о важности творчества Айтматова в смягчении последствий вооруженного конфликта на Ближнем Востоке и презентует свою книгу «На порогах Манаса с Чингизом Айтматовым».

«В ней рассматривается проблема смягчения последствий войны и нестабильности в арабском мире через литературу (рассказы и романы). Примером служат работы Чингиза Айтматова», — говорится в сообщении Минкультуры.

Писатель издал книгу после участия в первом международном форуме писателей и интеллектуалов «Айтматовские чтения: диалог культур» в Бишкеке в августе 2017 года.

Книга написана в арабском языке и доступна в электронном виде.