Поезд по маршруту Ташкент — Балыкчы запустят в марте

Первый поезд из Ташкента в Балыкчы отправится 22 марта и будет курсировать раз в неделю. Президенты Узбекистана и Кыргызстана договорились о запуске поезда по этому маршруту в начале декабря 2017 года.

В пресс-службе «Кыргыз темир жолу» сообщили, что пассажирский поезд Ташкент — Балыкчы будет курсировать раз в неделю с марта 2018 года.

Прямой железнодорожный рейс будет проходить по маршруту Ташкент — Балыкчи — Ташкент. Отправка будет проводиться из Ташкента в Балыкчи по субботам.

Первый поезд из столицы Узбекистана выедет 22 марта, прибудет в Балыкчи на следующий день и уже 24 марта отправится обратно в Ташкент.

В составе поезда будет семь купейных, три плацкартных вагона и вагон-ресторан. Стоимость проезда пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что первый поезд из Ташкента в Балыкчы запустят летом.

Сейчас между Узбекистаном и Кыргызстаном уже налажено авиасообщение по маршрутам Бишкек — Ташкент, Тамчы — Ташкент и Ош — Ташкент.

Президенты Узбекистана и Кыргызстана договорились о запуске поезда из Ташкента в Балыкчы в начале декабря 2017 года, после визита в Ташкент нового президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

«В Кыргызстане есть уникальное озеро Иссык-Куль. Наши люди хотели, чтобы мы открыли авиарейс, но мы договорились, что будем открывать и железнодорожный маршрут до Иссык-Куля», — сказал Мирзиеев.

Железнодорожное и авиасообщение между Кыргызстаном и Узбекистаном было прекращено после апрельской революции 2010 года.

В 2015 и 2016 году лидеры двух государств смогли договориться о возобновлении железнодорожного сообщения, но в 2017 году правительства двух стран вновь разошлись во мнениях по этому вопросу.