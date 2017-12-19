Поезд Ташкент — Балыкчы запустят летом 2018 года

Государственная компания «Кыргыз темир жолу» сообщила, что в летний период 2018 года возобновится железнодорожное сообщение по маршруту Ташкент — Балыкчы. Президенты Узбекистана и Кыргызстана договорились о запуске поезда по этому маршруту в начале декабря.

В пресс-службе «Кыргыз темир жолу» сообщили, что пассажирский поезд Ташкент — Балыкчы будет курсировать раз в неделю в течение лета 2018 года.

Маршрут будет проходить по городам Шымкент — Жамбыл — Бишкек — Балыкчы.

Сейчас железнодорожные администрации двух стран прорабатывают рабочий график движения поезда. Стоимость проезда пока неизвестна. Предполагается, что поезд будет находиться в пути около 27 часов.

После апрельской революции 2010 года, произошедшей в Кыргызстане, поезда из Ташкента прекратили ездить на Иссык-Куль.

Летом 2015-2016 годов власти обеих стран договорились о возобновлении железнодорожных рейсов Ташкент — Балыкчы. Тогда стоимость проезда в одну сторону составляла 4,5 тысячи сомов.

Однако в 2017 году поезд вновь прекратил ездить по этому маршруту, потому что правительства двух стран не достигли нужных договоренностей.

В этом году о запуске поезда по маршруту Ташкент — Балыкчы главы двух стран договорились во время визита президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву в начале декабря.

Кыргызско-узбекские отношения начали улучшаться после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова в сентябре 2016 года.

Новый президент Шавкат Мирзиеёв приехал в Кыргызстан через год после смерти Каримова, когда страну возглавлял Алмазбек Атамбаев.

Стороны тогда подписали документ о согласовании более 80 процентов границ между двумя странами, а также договорились о совместном строительстве Кабмар-Атинской ГЭС-1.

По теме:

Фото иллюстративное/ «Кыргыз темир жолу».