Азамат Тынаев: Почему увольняются руководители СМИ, зависимых от государства?

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Странные события вокруг известных медиа-брендов Кыргызстана продолжаются. И все они так или иначе связаны с государством или очень зависимыми от него людьми. Теперь журналистское сообщество сильно удивилось неожиданному посту в фейсбуке Нурзады Токтогуловой — главы телекомпании «Пирамида». Она написала, что уходит с работы.

Следом вышла официальная новость от секретариата парламентской фракции СДПК, что в Жогорку Кенеше решают вопрос о том, чтобы сделать «Пирамиду» парламентским каналом. Была озвучена и сумма финансирования — 39 млн сомов на первоначальном этапе и далее по 20 млн ежегодно.

Конечно, что делать с национализированным еще в 2010 году телеканалом, это дело парламента. Раньше в нем была популярной идея продать «Пирамиду» с аукциона в частные руки, как и «Пятый канал». Теперь вот решили по-другому. Плохо только то, что в таких делах очень мало гласности и прозрачности.

Например, бывший руководитель пресс-службы правительства Нурзада Токтогулова была назначена шефом «Пирамиды» в очень сложный момент. Канал был близок к угасанию и банкротству. И вот теперь, когда перед ним замаячили бюджетные миллионы, она вдруг без объяснения причин покидает должность. Скажите, разве так бывает?

Сама Токтогулова, как и покинувший чуть ранее пост главного редактора «Пятого канала» Дмитрий Ложников, ничего не говорят об истинных мотивах своего решения, ограничившись лишь прощальными сентиментально-позитивными постами в соцсетях. Хранит молчание, достойное стоика, и главный редактор интернет-редакции «Вечернего Бишкека» Вика Куренева.

Все это наталкивает на мысли, что в Кыргызстане катастрофическое положение с принципами медиа-комплаенса. Еще хуже с правами журналистских коллективов, которых никто никогда не спрашивает, кого они хотели бы или не хотели видеть у себя в качестве редакции. Нет практики редакционных договоров. И много чего еще нет.

Поэтому и с идеей парламентизации «Пирамиды» ничего не ясно. Вообще, по ее примеру можно изучать историю деградации независимых СМИ Кыргызстана и их поэтапное превращение в подконтрольную государству информационную служанку, если не сказать намного грубее.

Это аксиома, что не должно быть государственных СМИ. Огосударствление «Пирамиды» — это самое худшее решение по расходованию средств налогоплательщиков. И очень сомнительно, что телеканалом смогут нормально управлять на принципах свободы слова и независимости прессы. А если это будет не так, тогда зачем нам еще одна, но теперь уже гигантская и супердорогостоящая пресс-служба Жогорку Кенеша?

Информационное сопровождение деятельности Жогорку Кенеша можно обеспечить намного проще и дешевле путем госзаказа, устроив тендер среди действительно популярных, рейтинговых и влиятельных СМИ, чтобы использовать их газетные площади и эфирное время.

И еще вопрос — почему вдруг над «Пирамидой» собирается пролиться финансовый дождь. Откуда и главное зачем в нее собираются закачать такие огромные деньги, если она по факту и так была парламентским каналом, но получала до этого из бюджета, на примере 2016 года, всего лишь 2 миллиона сомов? А тут вдруг планируют выделять по 20, не считая почти 40 миллионов первоначальных вложений!

Не удивлюсь, если все это затевается ради того, чтобы канал впоследствии перешел в чьи-то частные руки. Конечно, на полностью модернизированный и богато оснащенный к тому времени телеканал — за наш с вами, заметьте, счет — найдется немало охотников. Но что все-таки делать с «Пирамидой»?

Я давно предлагал провести реституцию и вернуть ее законным наследникам или партнерам покойного Адылбека Бийназарова — основателя телерадиокомпании, у которого она когда-то была незаконно отобрана.

Это стало бы хорошим прецедентом, чтобы обезопасить в будущем владельцев (и трудовые коллективы!) независимых СМИ от афер с отъемом, узаконенного рейдерства и других махинаций и несправедливостей. Иначе в Кыргызстане никогда не будет по-настоящему свободных масс-медиа…

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