«Кабар» исказил слова представителя «Азии Инфо» о «Самаре»

Государственное информагентство опубликовало материал в котором приводит цитату представителя «Азии Инфо» о том, что сайт «Самара» работал вне системы ГРС. Сам сотрудник интернет-провайдера заявляет, что ничего подобного не говорил.

После пресс-конференции ГРС о сайте «Самара», которая прошла 14 декабря, сайт Кыргызского национального информационного агентства «Кабар» выпустил статью под заголовком «Сервер ГРС защищен и не подвергался взлому — итоги внутреннего расследования по сайтам samara.kg и mls.kg».

Автор материала Нуркыз Сабырова приводит в своем материале цитату представителя интернет-провайдера «Азия Инфо» Евгения Кочанова, в которой он якобы заявляет, что сайт samara.kg работал вне системы ГРС.

«После публикации статьи о том, где говорилось о работе сайтов samara.kg и mls.kg мы занялись расследованием данного факта, по результатом которого выяснили, что сайт samara.kg работал на санкционированной основе самостоятельно вне системы ГРС, а изменений в работе сайта mls.kg не было вообще», — так цитирует Кочанова автор статьи.

Однако этой цитаты нет на записях с пресс-конференции. Сам Евгений Кочанов в разговоре с журналистом Kloop.kg также подтвердил, что не говорил ничего подобного на пресс-конференции.

«Такого не было. Есть даже видеозапись [пресс-конференции] на фейсбуке, там такого не было», — сказал Кочанов в разговоре с журналистом Kloop.kg.

Он добавил, что также не говорил такого журналистам ни до пресс-конференции, ни после.

«Мы с ними вообще не общаемся. Мы до этого и после ни с кем из прессы не общались. Было сказано только то, что на видео и больше ничего», — заключил сотрудник «Азии Инфо».

Но Сабырова настаивает, что цитату Кочанова она взяла с пресс-конференции.

«Он имел в виду это. Что они тоже проводили внутреннюю проверку и изменений на mls.kg никаких не было замечено, а «Самара» существовала как отдельный сайт […] Он же это говорил, это у меня было на записи на диктофоне», — сказала она.

«Кабар» исправил цитату, но неточность осталась

Через несколько часов после разговора с журналистом Kloop.kg, «Кабар» изменил цитату в материале. Это произошло после того, как редакция прослушала запись с пресс-конференции. Сабырова объяснила, что в материале была не цитата, а интерпретация.

«Это не проблема, мы можем в принципе убрать этот абзац. Но в остальном, в принципе, это все соответствует. Надо понимать, что “Кабар” — это госагентство и подача информации должна быть в таком русле, как она была подана в нашем материале. Вы же сами поняли, когда прочли, то есть мы не можем писать так же открыто, как и вы», — заключила автор материала.

До этого она утверждала, что приведенная в материале цитата — точная расшифровка речи представителя «Азия Инфо» и отрицательно отвечала на вопрос журналиста о том, являются ли приведенные в статье слова Кочанова интерпретацией.

«Мы ее интерпретировали, так как там была терминология. Мы не стали использовать терминологию, подали информацию вот так», — сказала автор материала.

Несмотря на то, что цитата изменилась, в материале все еще остается неточность — в абзаце перед уже исправленной цитатой написано «Кочанов указал, что специалисты данной организации также провели внутреннее расследование по работе системы ГРС».

Кочанов не говорил такого на пресс-конференции и «Азия Инфо» не могла заниматься расследование по работе системы ГРС, так как не имеет к ней доступа — система ГРС является засекреченной и для работы с ней требуется определенный уровень доступа.

Согласно счетчику на сайте, первоначальную версию статьи увидели 433 человека.

Расследование о «Самаре»

Редакция Kloop.kg опубликовала 26 октября расследование, в котором доказала, что на правительственном сервере ГРС в течение месяца в период выборов находился негосударственный сайт samara.kg.

Этот сайт собирал информацию об избирателях — ФИО, ИНН и паспортные данные — и был, наиболее вероятно, связан с победившим на президентских выборах кандидатом Сооронбаем Жээнбековым.

Доступ к стороннему сайту на правительственном сервере мог серьезно облегчить ход предвыборной кампании на прошедших выборах, а также ставил под угрозу безопасность личных данных граждан Кыргызстана.

ГРС назвала расследование «попыткой дискредитации новых выборных технологий», за которым стоят «определенные политические силы, ностальгирующие по старым временам».

Расследованием заинтересовался Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ), который вызвал на допрос одного из авторов материала о «Самаре» Рината Тухватшина и взял у него показания.

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