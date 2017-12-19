ФУГИ: Нарушений при продаже элитного городка «Идеал хаус» не было

Глава Фонда по управлению госимуществом Дуйшенбек Зилалиев заявил, что нарушений при продаже коттеджного комплекса «Идеал хаус» не было. По его словам, торги прошли «открыто и прозрачно».

Зилалиев заявил 19 декабря, что нарушений при продаже 48 коттеджей не было, а сами торги были «открытыми и прозрачными».

Зилалиев сообщил, что торги по продаже комплекса проводились всего девять раз и в конце концов объект купила компания «ВостокТехКомплект» за 142 млн сомов.

«Со стороны сотрудников ФУГИ, я думаю, нарушений не было. Аукцион проводился 9 раз и только на 9-й раз состоялся, это говорит само за себя», — сказал Зилалиев.

Помощник Зилалиева Бакыт Мураталиев добавил, что следствие изучает документы, связанные с продажей «Идеал хауса».

«Оценку давала независимая компания […] Аукцион рассматривала межведомственная комиссия, которая состояла не только из сотрудников ФУГИ, но и других ведомств», — сказал Мураталиев.

ФУГИ продал коттеджный городок из 48 домов в конце сентября за 142 млн сомов.

Бывший в то время главой ФУГИ Болсунбек Казаков утверждал, что первоначальная цена городка составляла 242 млн сомов, но снизилась из-за того, что коттеджи выставляли на торги девять раз.

«Стоимость комплекса не снижалась искусственным путем в интересах определенных людей. Объекты проданы участнику, предложившему наибольшую цену с учетом законности и других условий», — заявлял Казаков.

Расследование о продаже «Идеал хаус»

Коттеджный комплекс «Идеал хаус» расположен недалеко от резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке. Его начали строить в 2008 году. Изначально комплекс строился для свергнутого президента Курманбека Бакиева и его окружения. После революции в апреле 2010 года, коттеджный городок национализировали, а затем выставили на торги.

Независимая журналистка Эльнура Алканова опубликовала в октябре и ноябре две части расследования о продаже Фондом по управлению госимуществом (ФУГИ) 48 домов элитного городка «Идеал хаус». Она утверждала, что покупателем был председатель правления совета директоров «БТА Банк» Темир Рыскулов.

Журналистка связала Рыскулова с премьер-министром Сапаром Исаковым. Согласно расследованию, Исаков и Рыскулов учились вместе.

Правительство 19 декабря потребовало от Алкановой и издания «Фергана» опровержения о причастности Сапара Исакова к продаже «Идеал хауса». В правительстве посчитали, что доводы, которые привела Алканова в своем расследовании, «не соответствуют действительности».

Генпрокуратура опровергла данные в расследовании Алкановой 18 октября, заявив, что Исаков и Рыскулов «никогда не учились и не пересекались» в школьные годы.

Генпрокуратура также возбудила уголовное дело по статьям «Проведение незаконных проверок должностным лицом государственного контролирующего органа» и «Незаконное использование служебного положения при осуществлении приватизации».

Дело возбуждено, чтобы установить реальную рыночную цену элитного городка и установить возможный ущерб государству. Также Генпрокуратура установит виновно ли руководство ФУГИ в возможном занижении цены.

Руководство «БТА Банка» после расследования Алкановой попросило Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями возбудить уголовное дело в отношении журналистки. Директор банка Дмитрий Бодров считает, что Алканова нарушила закон о неразглашении банковской и коммерческой тайны.

Сама Алканова считает, что в расследовании доказала связь между Сапаром Исаковым и Тимуром Рыскуловым и причастность премьер-министра к продаже «Идеал хаус».

Она назвала опровержение Генпрокуратуры «попыткой увести внимание общественности» на вещи, которые не играют большой роли.

По мнению Алкановой, руководство «БТА Банка» доказало подлинность документов в расследовании, потребовав возбудить в отношении нее уголовное дело.

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