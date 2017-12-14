Кыргызстан и Узбекистан договорились об открытии авиарейса Ош — Ташкент

Президенты Кыргызстана и Узбекистана договорились об открытии еще одного авиарейса по направлению Ош— Ташкент. Сейчас между странами налажено авиасообщение только по маршрутам Бишкек — Ташкент и Тамчы — Ташкент.

Издание «Озодлик» сообщило, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил во время встречи со своим кыргызским коллегой об открытии авиарейса по маршруту Ош — Ташкент.

«Есть очень большая потребность. Мы хотим увеличить и кратность авиарейсов по маршруту Бишкек — Ташкент в два раза. Есть потребность», — цитирует издание Мирзиёева.

Мирзиёев также заявил об открытии железнодорожного маршрута до Иссык-Куля.

«В Кыргызстане есть уникальное озеро Иссык-Куль. Наши люди хотели, чтобы мы открыли авиарейс, но мы договорились, что будем открывать и железнодорожный маршрут до Иссык-Куля», — сказал Мирзиеев.

Власти Кыргызстана ожидают, что открытие новых железнодорожных и авиамаршрутов между городами двух стран увеличит туристический поток.

До этого между двумя странами было налажено авиасообщение только по двум маршрутам: Бишкек — Ташкент и Тамчы — Ташкент. Последнее направление открылось только летом 2017 года.

Кыргызско-узбекские отношения стали теплеть после прихода к власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева — он стал президентом в сентябре 2016 года после гибели своего предшественника Ислама Каримова.

На протяжении последнего года власти Кыргызстана и Узбекистана стали чаще встречаться, организовывать большие визиты друг к другу и обсуждать приграничные проблемы.

В итоге, страны подписали в сентября 2017 года договор о согласовании более 80 процентов границ, а также договорились о совместном строительстве Камбар-Атинской ГЭС-1.

По теме: