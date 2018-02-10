Талас: Мужчину осудили на 20 лет за изнасилование 12-летней девочки

По информации фонда «Лига защитников прав ребенка», осужденный был молдо, а также и ранее совершал насилие над несовершеннолетними девочками. В Духовном управлении мусульман отрицают то, что насильник был священнослужителем.

Глава общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова рассказала, что к ним обратилась тетя 12-летней девочки из Таласской области.

Женщина рассказала правозащитникам, что ее племянница стала жертвой изнасилования со стороны молдо.

«Это произошло во время орозо. Суд первой инстанции приговорил его к 1 году и 6 месяцам заключения. Позже мы все же смогли добиться справедливости. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет, — говорит Турдубекова.

Правозащитники нашли подтверждения тому, что мужчина насиловал других девочек 13-14 лет, но они отказались заявлять на священнослужителя, так как большинство из них — из неблагополучных семей.

Пресс-секретарь Духовного управления мусульман Максат Атабаев в интервью Kloop.kg рассказал, что правозащитники «дали неверную информацию».

«Мы будем давать опровержение, они назвали его священнослужителем, но это просто обычный человек. Он никак не относится к Духовному управлению мусульман. В религии осуждается такое, он совершил большой грех», — сказал он.