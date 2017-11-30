Для людей с похожими на мои взглядами Жалилов — крайне несимпатичная персона, в первую очередь потому, что он сеет слишком много ненависти своими проповедями. Но его заявления о многоженстве — это, на мой взгляд, как раз то, за что привлечь его и невозможно, и не нужно, потому что соответствующий закон в Кыргызстане слишком для этого слаб и несостоятелен.

Чубак ажы Жалилов

Многоженство наказывается в Кыргызстане по статье 153 Уголовного кодекса. Она очень короткая и выглядит так:

«Двоеженство или многоженство, то есть сожительство с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства, наказывается лишением свободы на срок до двух лет».

Проблема с этой статьёй в том, что понятия в ней даны совершенно размытые. Что такое «сожительство»? Что значит «вести общее хозяйство»?

В конце концов, касается ли это только мужчин? Потому что напрямую в тексте это не написано. Если женщина живёт с двумя или несколькими женщинами и ведёт с ними общее хозяйство — это тоже нарушение закона?