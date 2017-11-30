Эта колонка отражает мнение со-основателя Kloop.kg Бектура Искендера. Подпишитесь на его очаровательный телеграм-канал.
Бывший муфтий Кыргызстана Чубак Жалилов снова в эпицентре новостей и снова из-за своих высказываний — на этот раз он признался, что у него появилась вторая жена, и призвал остальных мужчин следовать его примеру.
Жалилова обвинили в нарушении законов Кыргызстана, правозащитная организация «Кылым шамы» подала заявление в прокуратуру, а общество в очередной раз разделилось на несколько лагерей.
Для людей с похожими на мои взглядами Жалилов — крайне несимпатичная персона, в первую очередь потому, что он сеет слишком много ненависти своими проповедями. Но его заявления о многоженстве — это, на мой взгляд, как раз то, за что привлечь его и невозможно, и не нужно, потому что соответствующий закон в Кыргызстане слишком для этого слаб и несостоятелен.
Многоженство наказывается в Кыргызстане по статье 153 Уголовного кодекса. Она очень короткая и выглядит так:
«Двоеженство или многоженство, то есть сожительство с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства, наказывается лишением свободы на срок до двух лет».
Проблема с этой статьёй в том, что понятия в ней даны совершенно размытые. Что такое «сожительство»? Что значит «вести общее хозяйство»?
В конце концов, касается ли это только мужчин? Потому что напрямую в тексте это не написано. Если женщина живёт с двумя или несколькими женщинами и ведёт с ними общее хозяйство — это тоже нарушение закона?
Если парень живёт со своей девушкой, они снимают комнату в квартире, а другую комнату арендует ещё одна девушка, и все они ведут общее хозяйство — всё это тоже считается сожительством с двумя девушками? Или нет?
Или мужчине обязательно иметь со всеми девушками в доме секс, чтобы это считалось сожительством? Но как это проверить? А самое главное — зачем?
Статья 153 в принципе до ужаса бинарна в том, что касается отношений людей. Впрочем, как и всё семейное законодательство в Кыргызстане — в конце концов, брак у нас можно заключать почему-то только между одним мужчиной и одной женщиной.
Именно из-за размытости понятий, в Кыргызстане, насколько мне известно, никогда не смогли никого привлечь к ответственности по статье 153 УК КР (и хорошо, пожалуй).
Что нужно сделать?
Очень просто. Для начала, отменить статью 153 как не имеющую смысла. Таким образом, в стране будет полностью декриминализована полигамия.
Если же кому-то очень важно, чтобы можно было легально иметь двух жён (то есть, официально, в ЗАГСе, регистрировать брак с каждой из них), то сделать это стоит только применив принцип равенства и легализовав многомужество тоже.
Если мы легализуем полигамию, то нужно дать возможность людям заключать браки в любой гендерной комбинации.
Мужчина захотел сочетаться браком с другим мужчиной? Это должно быть разрешено.
Женщина с женщиной? Тоже.
Мужчина с двумя женщинами? Окей.
Женщина с тремя мужчинами? Норм.
Три женщины и двое мужчин? Почему бы и нет.
И так далее, в любой комбинации.
(К сожалению, в кыргызских паспортах невозможно написать в графе «Пол» ничего, кроме «мужчина» и «женщина», а так бы я мог ещё бесконечное количество вариантов привести, конечно.)
За что точно стоит наказывать — это за принуждение вступать в брак.
Причём не только за похищение человека (это вообще несёт с собой обычно целый букет преступлений, от непосредственно похищения до изнасилования).
Наказывать надо, в принципе, за организацию любого брака против согласия хотя бы одной (или одного) из сочетающихся браком. Родители заставили девушку стать чьей-то второй женой против её воли? Они, а также новоиспеченный муж, должны нести ответственность.
И, конечно, полигамные браки могут заключаться только при письменном согласии абсолютно всех участников брака, иначе этот принцип просто бессмысленен.
Здесь у Жалилова возникнет проблема, потому что он сам признался, что его первая жена была против того, чтобы в их семье появился ещё кто-то.
И да, абсолютно все участники брака должны получать: а) равную юридическую защиту; б) равные имущественные и прочие права.
То есть, если, например, кто-то из участников или участниц брака скончался, все остальные имеют равные права на наследование его или её имущества.
Если же в Кыргызстане разрешить только многоженство, но не разрешить все остальные формы моногамных и полигамных браков, тогда, конечно, наша Конституция превратится в бесполезный набор бумажек.
Так что, я думаю, Жалилов обретёт куда больше последователей, если вместе с многоженством он будет проповедовать полиандрию (это такое научное слово для многомужества), однополые браки и коллективные семьи. Это будет, как минимум, разумно и последовательно. Вперёд, Чубак ажы!
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