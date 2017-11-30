«Однажды наш муж еле разнял нас». Истории вторых жен

После заявления экс-муфтия Чубака ажы Жалилова о втором браке в Кыргызстане началось бурное обсуждение темы многоженства. В обществе высказывались абсолютно противоположные мнения.

Оригинал материала опубликован на сайте Радио «Азаттык». Автор материала — Нуржан Токтоназарова.

Правозащитники считают, что экс-муфтий Чубак ажы Жалилов нарушил закон. По их мнению, он должен быть наказан за то, что не только заявил о второй женитьбе, но и призвал к этому остальных мужчин. Чиновники пока не отреагировали на призыв богослова.

Оказавшиеся в подобном положении женщины часто испытывают стресс и нуждаются в психологической помощи. Много среди них и таких, кто сегодня жалеет, что согласился стать кому-то второй, неофициальной женой.

Почти все вторые, третьи неофициальные жены не хотят называть своего имени. Собеседницы рассказали свои истории и просили не называть их настоящих имени.

27-летняя женщина представившаяся Надирой семь лет назад познакомилась с мужчиной, который намного старше нее. По ее словам, она поверила его словам, что он разведется и женится на ней.

— Мне было всего 20 лет, я еще училась. Мой муж был красивым, статным мужчиной. Ездил на дорогой машине. Познакомилась с ним в кафе, где мы отдыхали с подругами. Он не жалел денег на девчонок. Не буду скрывать, в нем меня заинтересовало его материальное состояние. Он и сам был завидным женихом. Так мы начали встречаться, понравились друг другу и начали вместе жить.

Позже я узнала, что он состоит в браке, воспитывает четырех детей. Но в тот момент меня не интересовала его семья. Я не задумывалась о них. У меня была единственная цель — быть с ним. Он арендовал мне квартиру, кормил. Сверстницы завидовали мне. Он приезжал ко мне раз в неделю, мне этого было достаточно. В остальное время я развлекалась с подругами, тратила его деньги. Спустя 2-3 года его жена узнала о наших отношениях, и в его семье начались скандалы. Скажу честно, я старалась развести их, чтобы он был со мной. Родители о моих отношениях не знали.

Между тем я забеременела, и мы пошли в мечеть провести обряд нике. Родила дочь. После этого мне пришлось рассказать всю правду родителям и близким. С этого момента у меня начались трудности. Жена поставила его перед выбором: или мы, или она. Но муж продолжает жить на две семьи. Но если раньше у нас были теплые отношения, то после рождения ребенка начались разногласия и скандалы.

Сейчас у Надиры уже двое детей. Как и хотела женщина, несмотря на сопротивление первой жены, муж ухаживает за ее детьми и большую часть времени проводит со второй семьей. Но Надира не скрывает, что жалеет о том, что вышла замуж за мужчину старше, и том, что стала причиной распада его семьи. По ее словам, разница в 14 лет в отношениях все-таки дает о себе знать, между супругами то и дело возникают скандалы.

— Муж меня сильно ревнует, иногда приезжает даже на работу. Я не могу свободно общаться со своими друзьями, он следит почти за каждым моим разговором по телефону. Сам никуда не ходит. На тои и другие мероприятия ездит с первой женой. Меня он может повезти разве что на встречу с друзьями, больше ни с кем я не общаюсь. На глазах у его друзей я веду себя как счастливая женщина, но я ловлю на себе их осуждающие взгляды.

Родители, родные мужа тоже осуждали меня за разлад в его первой семье. Временами мне бывает очень тяжело. Слышала, что первая жена ходила к гадалкам и молдо. Хорошо, когда семья полноценная, когда мужчине не нужно жить на две семьи. Честно говоря, жалею. Могла бы выйти замуж за своего ровесника и жить спокойно с ним. Но мы не в силах повернуть время вспять. Была бы такая возможность, я бы зажила другой жизнью.

Соглашаясь на второй брак только по религиозному обряду, некоторые женщины испытывают трудности с получением свидетельства о рождении на своих детей. Иногда они остаются недовольны тем, что муж не может уделять одинаковое количество времени на каждую семью.

Айгуль 30 лет, но она осознавала, на что шла, когда согласилась стать второй женой.

— Ладно, если он живет по шариату. Но мирские интересы зачастую берут вверх. Как оказалось, даже самый религиозный человек не может быть праведным во всем. Наш пророк завещал, что можно жениться второй раз, только если ты справедлив. Сам пророк сомневался в том, смог ли он быть справедливым к своим женам.

Айгуль считает, что чаще всего мужчины заводят вторых жен не из благих побуждений или по требованию шариата, а чтобы просто удовлетворить свое мужское эго.

40-летняя Аймира вышла замуж почти десять лет назад за уже женатого человека, воспитывающего четверых детей. Сейчас у них трое совместных детей. Аймира души не чает в детях, но говорит, что настрадалась от мужа.

— Муж хочет, чтобы я и наши с ним дети общались с его первой семьей, но мы терпеть не можем друг друга. Я пытаюсь вести себя естественно с ним, готовлюсь к его приходу, стараюсь угодить, обхаживаю его. Но из меня так и рвется желание выговориться о его первой жене. Иногда мне не удается сдержаться. Доходит до оскорблений и избиений. Встреча с его женой обязательно обернется скандалом и даже дракой. Однажды муж нас еле разнял.

Он никогда не говорил об этом, но я чувствую, что он тоже жалеет о нашем браке. Первая жена выгоняет его ко мне, а тут я обрушиваюсь на него. Бывало, он говорил, что устал от всех. Но женская сущность все равно берет вверх. Поразмыслив после вашего вопроса, я поймала себя на мысли, что вся моя жизнь проходит в раздумьях о том, как избавиться от первой жены, как сделать так, чтобы он стал только моим.

Негативные проявления подобной формы брака испытывают не только вторые или третьи жены. Психологи отмечают, что параллельные браки мужей тяжелее всех переносят первые жены многоженцев.

Сабира вышла замуж в совсем юном возрасте. Супруги вместе уехали на заработки в Россию и сумели наладить свою жизнь. Но после возвращения на родину муж завел себе вторую жену. Возмущению Сабиры не было предела, женщина даже пыталась наложить на себя руки. Родственникам и психологам еле удалось ее отговорить. Сабира ушла в религию. Она воспитывает троих детей и старается не показывать виду, что страдает. Но, по ее признанию, простить мужа она так и не смогла.

— О том, что творится у меня в душе, могут понять только те, чьи мужья завели себе вторых жен. Я не хочу вспоминать об этом, жизнь потеряла всякий смысл, я стала безразличной ко всему. В такие моменты забываешь даже о своих детях, становишься равнодушной. Мне хотелось убить своего мужа за те муки, которые я испытывала.

Бывали дни, когда я места себе не находила, меня будто охватывало пламенем, я ночами проклинала мужа и его вторую жену. Но все это уже позади. Я поняла, что я нужна своим детям, ушла в религию. Мне полегчало. Но я все равно съедаю себя изнутри. Я беспокоюсь о том, чтобы мое состояние не сказалось на психике детей.

Женщины, пострадавшие в подобных браках, очень часто нуждаются в помощи психологов. В Кыргызстане они обращаются в кризисные центры. Руководитель кризисного центра «Ак журок» в Оше, правозащитница Дарика Асылбекова на основе своих наблюдений отмечает, что даже религиозные женщины не желают делить своих мужей с кем-то еще. Само понятие многоженства опасно для будущего общества, особенно детей, считает она.

— На самом деле, такое тяжело пережить. Такие ситуации не решаются по велению одного человека. Все начинается с интересов одного человека, но страдают несколько. Страдают обе жены, сам мужчина, дети, которые подсознательно начинают изолироваться от общества, будто совершили какое-нибудь преступление. Самую тяжелую морально-психологическую нагрузку испытывают первые жены. Многие говорят, что женщины сами соглашаются на второй брак мужа, но это не совсем так.

У женщин своя сущность. Даже старая, больная женщина не пожелает делить мужа с кем-то. Первая жена всегда будет осуждать вторую. Даже без давления вторая супруга не будет чувствовать себя свободной. К нам часто обращаются по таким случаям. Без разногласий никогда не обходится. Будь мужчина миллион раз умным человеком, влиятельным, сильным, всемогущим, ему сложно управлять двумя семьями. Он может не подавать виду, но будет съедать себя изнутри. Все это ведет к разрушению семей и семейных же ценностей.

Правозащитники предлагают ситуацию решать не так, как предлагают ученые-богословы. По их мнению, необходимо улучшать социально-экономическое положение женщин. В Кыргызстане закон запрещает двоеженство или многоженство, за нарушение человек может быть осужден на два года. Несмотря на это, временами всплывают инициативы о легализации многоженства. В обществе часто предполагают о параллельных браках депутатов и других чиновников.

После публичного заявления религиозного деятеля Чубака ажы Жалилова о втором браке, критики в обществе посчитали, что ему следовало бы позаботиться о нуждающихся в опеке, инвалидах. Часть общества поддержала поступок Жалилова, объясняя это тем, что кыргызских женщин нужно оберегать от того, чтобы они не выходили замуж за иностранцев. По обсуждениям можно заметить, что большинство сторонников экс-муфтия составляют мужчины.

Сам Чубак ажы Жалилов свой поступок объясняет «требованиями ислама» и «заботой о будущем нации».

Религиозные деятели в свою очередь считают, что женщины больше поддерживают легализацию многоженства. Статистика за прошлый год показала, что разница между мужским и женским населением Кыргызстана составляет не более 0,8%. Женщин заметно больше в возрасте старше 60 лет.

Фото иллюстративное

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