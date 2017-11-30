Тест: Чего вы не знаете о болезнях?

У нас на работе благотворительная акция по сдаче крови. Сдали все, кроме меня и моего коллеги. Он сказал, что так можно заразиться ВИЧ или СПИДом. Теперь и меня терзают сомнения — а я могу заразиться?

А в чём проблема? Иглы же одноразовые. Береженного Бог бережет. Лучше поддержу коллегу, мало ли. Я не знаю как ответить на этот вопрос.