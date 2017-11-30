Тест: Чего вы не знаете о болезнях?

Чем опасен маникюр в салоне? Чем реально можно заразиться в маршрутке? Kloop.kg и Teens.kg подготовили для вас тест, после которого вы будете относиться к себе и своему здоровью иначе.
Тест подготовлен на правах рекламы для портала Teens.kg, который работает при поддержке Namba Media, ЮНЕСКО и ЮНЭЙДС.
Хочу татуировку. В интернете пишут, что в салоне могут занести инфекцию. Чем я рискую?
Можно же заработать себе рак кожи!
Есть риск заражения инфекционными заболеваниями. Но в нормальных салонах все иглы и расходники одноразовые.
Даже если иглы и другие материалы одноразовые, саму машинку нельзя до конца простерилизовать.
Правильно!
Неправильно!
Еду в маршрутке, как обычно, забитой. Люди прижаты друг к другу. Кто-то в толпе начинает неистово кашлять. А вдруг туберкулез?
Скорее всего так и есть, всей маршрутке конец.
Туберкулез передается воздушно-капельным путём, но просто так им не заразишься. Однако, маска все равно не помешала бы, учитывая эпидемию ОРВИ.
«Водитель! Срочно остановите!» А потом я срочно побегу в больницу на флюорографию. Заодно сдам все остальные анализы.
Правильно!
Неправильно!
Знакомая знакомой сказала, что коллега подруги дочки тети Вали из соседнего подъезда заразилась гепатитом С на маникюре. Это реально?
Увы, да.
Нет, в салонах все инструменты обрабатывают.
Больше похоже на какую-то историю из передачи “Малахов плюс”.
Правильно!
Неправильно!
Каждое лето на Иссык-Куле я прячусь под зонтом с кучей полотенец и обливаюсь солнцезащитным кремом. Все потому, что лучи солнца провоцируют кожные заболевания. И только попробуйте убедить меня, что это не так!
Звучит правдоподобно. Особенно, если проводить много времени на солнце в период «вредных лучей», полных ультрафиолета.
Это не так, иначе все люди давно бы умерли.
А еще у меня аллергия на солнечные лучи. Это я сам так решил.
Правильно!
Неправильно!
В последнее время я много работаю за компьютером. В конце рабочего дня болят глаза. Да и вообще, зрение стало падать. Под вечер я часто вижу размытые пятна. Подозрительно.
Это точно глаукома, я умею сам себе ставить диагнозы. Ну или какой-нибудь блефарит.
В интернете сказали, что я ослепну.
Нужно срочно к врачу! Заодно зрение проверю.
Правильно!
Неправильно!
У нас на работе благотворительная акция по сдаче крови. Сдали все, кроме меня и моего коллеги. Он сказал, что так можно заразиться ВИЧ или СПИДом. Теперь и меня терзают сомнения — а я могу заразиться?
А в чём проблема? Иглы же одноразовые.
Береженного Бог бережет. Лучше поддержу коллегу, мало ли.
Я не знаю как ответить на этот вопрос.
Правильно!
Неправильно!
Случилось страшное. Градусник показывает 37,1. Я чувствую усталость, у меня кашель и забит нос. Силы медленно покидают меня. Это происходит уже в третий раз за осень. Что делать?
Мне кажется, меня травят каким-то биологическим оружием. Тайный заговор, масоны, иллюминаты, корпорация Umbrella!
В третий раз за осень — это серьезный повод посетить врача.
Пойду на работу, 37,1 — это пустяки.
Правильно!
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