Многоженство Жалилова: Депутатка Сурабалдиева потребовала дать правовую оценку его действиям

Депутатка Эльвира Сурабалдиева от СДПК попросила омбудсмена и правоохранительные органы дать оценку действиям экс-муфтия Чубака ажы Жалилова. Религиозный деятель заявил 28 ноября, что взял себе вторую жену.

Сурабалдиева на заседании парламента 30 ноября заявила, что омбудсмен и правоохранительные органы должны проверить семью Жалилова на предмет насилия.

«Я прошу обратить внимание и дать правовую оценку действиям Чубака ажы, который взял себе вторую жену. Ведь Чубак ажы сам признается, что его жена страдает, ей больно, но при этом оправдывает свои действия тем, что он намерен оказать помощь вдове, и поэтому женился второй раз», — сказала она.

Сурабалдиева также назвала действия Жалилова «опасным прецедентом».

«Представьте, у каждого из вас есть дочь, сестра, если популярный богослов заявит, что возьмем третью жену, которой 14 лет, скажет, что заботится о сироте… Если религиозные лица будут прикрываться этим, зачем нам законы?» — сказала Сурабалдиева.

Сурабалдиеву поддержала ее коллега по партии Аида Касымалиева, которая заявила, что правительство и парламент должны отреагировать на публичное заявление Жалилова. По словам Касымалиевой, многие мужчины-депутаты поддерживают многоженство, но фамилии называть не стала.

Депутатка от «Ата Мекена» Айсулуу Мамашова считает, что двоеженство стало «предметом гордости» мужчин в Кыргызстане.

«Почему религиозные деятели не поднимают этот вопрос, не поднимают вопрос ответственности перед женами и детьми? Итак есть факты двоеженства и ведения общего хозяйства. Но никто за двоеженство не был привлечен. Это стало предметом гордости наших мужчин», — сказала она.

По словам Мамашовой, женщины вынуждены становиться вторыми женами не из религиозных соображений, а из-за финансов.

Двоеженство экс-муфтия

Бывший муфтий Кыргызстана Чубак ажы Жалилов заявил в эфире своего канала на YouTube «Насаат медиа», что взял себе вторую жену и призвал мужчин поступать таким же образом.

«Да, я женился, но не развелся. Старшая жена немного обижена. Но все образуется. […] У меня не было желания жениться. Но я хотел показать пример народу. Если не я, то кто? Я скажу, чтобы те, у кого есть средства, женились. А их женам советую — плачьте, но не устраивайте скандал на улице. Это есть в нашей традиции. Я правильно сделал, что женился», — заявил он.

Духовное управление мусульман Кыргызстана отказалось комментировать заявление Жалилова, а в МВД заявили, что без заявления одной из жен привлечь бывшего муфтия к ответственности нельзя.

Его заявление вызвало резкую критику со стороны правозащитников. Глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова обратилась в прокуратуру Бишкека, чтобы там дали правовую оценку выступлению Жалилова.

По словам главы общественной религиозной организации «Мутакалим» Жамал Фронтбек кызы, удивительно, что ни аппарат правительства, ни аппарат президента не сделали официального заявления по этому вопросу.

«Можно сказать, что религиозный лидер, член совета улемов, бросил вызов и призвал всех взять вторых жен, последовать его примеру. Если государство согласно с этим, раз оно молчит, значит, статья Уголовного кодекса не работает. Значит надо дать разрешение на многоженство, чтобы мы могли отстоять права тех, кто стал вторыми женами, а потом не могут защитить свои права», — сказала она.

Согласно Уголовному кодексу Кыргызстана, за многоженство предусмотрено наказание сроком до двух лет лишения свободы.

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