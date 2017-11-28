Экс-муфтий Жалилов призвал мужчин брать вторых жён. Правозащитники пожалуются на него в прокуратуру

Бывший муфтий Кыгрызстана Чубак ажы Жалилов заявил в эфире своего канала на YouTube «Насаат медиа», что взял себе вторую жену и призвал мужчин поступать таким же образом. Правозащитный центр «Кылым шамы» обратится в прокуратуру, потому что в стране запрещено многоженство.

Жалилов заявил в эфире своего канала на YouTube «Насаат медиа», что взял себе вторую жену. По словам богослова, он хотел этим показать пример остальным мужчинам.

«Да, я женился, но не развелся. Старшая жена немного обижена. Но все образуется. […] У меня не было желания жениться. Но я хотел показать пример народу. Если не я, то кто? Я скажу, чтобы те, у кого есть средства, женились. А их женам советую — плачьте, но не устраивайте скандал на улице. Это есть в нашей традиции. Я правильно сделал, что женился», — заявил он.

По словам Жалилова, его вторая жена — вдова, ей больше 30 лет, и она работала няней в Турции.

Глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдурасулова написала на своей странице в фейсбуке, что обратится в прокуратуру Бишкека, чтобы там дали правовую оценку выступлению Жалилова.

«В этом видео Чубак ажы Жалилов своими словами подтверждает, что, зная законы страны, нарушил их. Кроме того, он призывает других граждан тоже нарушить закон. Поэтому центр по защите прав человека “Кылым шамы” обратится с официальным заявлением в прокуратуру Бишкека», — написала она.

Кыргыз республикасынын ар бир жараны кабыл алынып, иштеп жаткан мыйзамдарды сыйлоого милдеттуу. Эгер билбей туруп мыйза… Posted by Aziza Abdirasulova on Monday, November 27, 2017

Согласно Уголовному кодексу Кыргызстана, за многоженство грозит срок до двух лет лишения свободы.

Чубак ажы Жалилов занимал пост муфтия Кыргызстана в 2010-2012 годах, сейчас он остается одним из самых влиятельных религиозных деятелей в стране.

Жалилов продолжает читать проповеди на своем канале в YouTube «Насаат медиа», который 22 ноября получил «Серебряную кнопку» от видеохостинга, набрав более 100 тысяч подписчиков.

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