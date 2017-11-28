Побег из ИВС: Милиция поймала двух беглецов, еще двое в розыске

Сотрудники милиции Первомайского района Бишкека задержали двух сбежавших подозреваемых из изолятора временного содержания ОВД Сокулукского района. Еще двое беглецов находятся в розыске.

Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что двое сбежавших из ИВС — Бакыт Дилдешев и Рамиль Базаркулов — были пойманы в Бишкеке вечером 27 ноября. Они подозреваются в разбое и убийстве.

Еще двое подозреваемых — Багият Ачылдурдиев и Кайрат Джанботоев — находятся в розыске.

Четверо подозреваемых в тяжких преступлениях сбежали из ИВС 27 ноября и скрылись в неизвестном направлении. По данным МВД, розыском сбежавших занимались все оперативные службы.

Пока точно неизвестно, как подозреваемым удалось сбежать из ИВС. Однако онлайн-издание «Кактус», ссылаясь на источники в силовых структурах, сообщило, что кто-то из сотрудников ИВС помог сбежать подозреваемым.

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