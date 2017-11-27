Сокулукский район: Четверо подозреваемых в тяжких преступлениях сбежали из ИВС

Министерство внутренних дел сообщило, что из изолятора временного содержания ОВД Сокулукского района сбежали четверо подозреваемых в разбое и убийстве. Личный состав ГУВД области и оперативные сотрудники ведут поиск сбежавших.

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Пресс-служба МВД сообщила, что заключенные совершили побег 27 ноября в 6 утра и скрылись в неизвестном направлении. Пока милиционеры не знают, каким именно образом им удалось сбежать и были ли у сбежавших сообщники.

«Весь личный состав — оперативные и наружные службы — ориентированы на задержание четверых лиц, обвиняемых в разбое и убийстве», — сказали в пресс-службе МВД.

Милиция разыскивает:

Базаркулова Рамиля Муктарбековича, уроженца Чуйской области 1979 года рождения. Арестован по подозрению в совершении убийства.

Ачылдурдиева Багтията Турдукуловича, уроженца Туркменистана 1985 года рождения. Арестован по подозрению в разбое и умышленном повреждении имущества.

Дилдешова Бакыта Чыныбековича, уроженца Таласской области 1979 года рождения. Арестован по подозрению в разбое.

Джанботоева Кайрата Байызбековича, уроженца Чуйской области 1989 года рождения. Арестован по подозрению в убийстве.

По Чуйской области и городу Бишкек введен план-перехват «Сирена».

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