Бишкек: Завершено строительство новой больницы на 150 человек

В Бишкеке построили новую больницу, рассчитанную на 150 человек. Деньги на строительство выделили власти Турции. Пока точно неизвестно, когда учреждение начнет работу.

По данным пресс-службы Минздрава, сейчас в новом здании больницы идет проверка работы отопления, водоснабжения, электричества и телекоммуникаций. Здание больницы находится на улице Фучика, где уже располагается поликлиника №1 и отделение хирургии.

Завотделом международного сотрудничества Минздрава Осмон Масалиев сказал в интервью Kloop.kg, что больница откроется после согласования всех вопросов с турецкой стороной.

«После завершения всех строительных работ в больнице установят медицинское оборудование. Параллельно будет проводиться отбор персонала больницы», — сказал Масалиев.

По словам Масалиева, персонал больницы пройдет обучение в клиниках Турции, а здание больницы будет передано на баланс мэрии Бишкека на безвозмездной основе.

Соглашение о строительстве больницы было подписано двумя странами 1 апреля 2016 года, оно должно было завершиться еще 31 августа 2017 года. Однако сроки окончания строительства были перенесены из-за изменения проекта.

В июле министр здравоохранения Талантбек Батыралиев заявил, что в клинике будут проводить сложные операции на сердце, трансплантировать печень и почки, а также, возможно, исследовать сосуды мозга.

По словам министра, две операционные в клинике будут оборудованы ангиографами — аппаратами по диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, а морг — мощными морозильными установками.

Больница рассчитана более чем на 150 человек. Строительство здания было начато в начале июля 2016 года.

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